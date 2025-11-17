Sport

Quanto ha guadagnato Jannik Sinner vincendo le Atp Finals e nella stagione 2025

di Lino Sasso - 17 Novembre 2025

La vittoria alle ATP Finals 2025 ha rappresentato un grande trionfo sportivo per Jannik Sinner, ma anche dal punto di vista economico visto quanto ha guadagnato. Insomma, va bene la gloria sportiva, ma anche il premio non ha la sua bella importanza. Con il trionfo da imbattuto sul cemento indoor di Torino l’azzurro ha incassato 5.071.000 dollari come premio per il titolo conquistato. Ma è soprattutto la cifra complessiva della stagione a colpire: Sinner ha chiuso il 2025 con un guadagno totale di 25.093.681 dollari, somma che comprende i premi ufficiali e anche le esibizioni denominate “Six Kings Slam”.

I tornei vinti da Sinner nel 2025 e quanto ha guadagnato

All’Australian Open 2025, Sinner è uscito campione e ha vinto 2.266.215 $.

Al Wimbledon Championships 2025 ha conquistato il titolo incassando 4.028.100 $.

Alla “Six Kings Slam” – un torneo d’esibizione con forte premio – ha guadagnato 6.000.000 $.

Questi importi raccontano non soltanto la forza sportiva del giocatore, ma anche la dimensione economica che può assumere una stagione di alto livello nel tennis maschile. In sintesi: grazie alla vittoria alle Atp Finals 2025 e a una stagione ricca di successi in tornei del Grande Slam, Masters 1000 e altri eventi, Jannik Sinner ha chiuso il 2025 con un guadagno complessivo che supera i 25 milioni di dollari. Si conferma così la sua posizione di spicco tra i tennisti che hanno vinto di più al mondo.

Il fatto che Sinner abbia superato i 25 milioni di dollari nel corso dell’anno lo posiziona al vertice tra i tennisti della stagione, con un bottino superiore a molti colleghi top-player. Incluso il numero 1 del ranking Carlos Alcaraz.

È importante sottolineare che queste cifre si riferiscono esclusivamente ai premi da torneo e ad alcune esibizioni riconosciute; non includono contratti di sponsorizzazione, diritti di immagine o attività extra-campo, che contribuiscono ad aumentare ulteriormente l’ammontare di quanto ha realmente guadagnato Sinner nel 2025.