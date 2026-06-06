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“Il Papa tifa tutte le squadre, Prevost è del Real Madrid”

Il Pontefice non si tira indietro e si esprime per i blancos come già fece per la Roma. Florentino Perez ringrazia

di Paolo Diacono - 6 Giugno 2026

“Il Papa tifa tutte le squadre, Prevost è del Real Madrid”. Leone, ancora una volta, non si nasconde. E prende posizione, in maniera netta (e lo fa pur salvando le apparenze) su una querelle sportiva che in Spagna (e pure fuori) è di importanza capitale. Per chi tifa il Papa? Si sa, Prevost ama lo sport. E ama anche il calcio. Un po’ come era già successo qualche mese fa, il Pontefice non si può schierare e deve benedire tutti gli atleti. Ci mancherebbe altro. Ma l’uomo Prevost ha le idee chiarissime. E Florentino Perez ringrazia.

La scelta del Papa: “Prevost è del Real Madrid”

Hala Madrid e Hala Prevost, dunque. Leone, a domanda diretta durante il volo sull’aereo diretto nella capitale per la visita pastorale in Spagna, ha risposto senza tirarsi indietro. “Il Papa tifa per tutte le squadre, Prevost è del Real Madrid”. Una frase che assomiglia davvero tanto a quella che pronunciò quando gli chiesero per chi tifasse nella “nostra” Serie A. Anche in quel caso, salvando i compiti istituzionali del Pontefice, dichiarò che l’uomo Prevost aveva, ed ha, delle preferenze nette e precise. Che, in Italia, si indirizzano verso la As Roma.

Florentino Perez ringrazia

Il Papa, anzi Prevost, fa il suo endorsement al Real Madrid e Florentino Perez, presidente dei blancos, ringrazia. “Per noi, ha detto, è un orgoglio e un onore”. E se le parole del Sommo Pontefice arrivano alla vigilia delle elezioni interne al club per il rinnovo delle cariche social, va ancora meglio. Perez, padre padrone della Casa Blanca, è stato sfidato da Enrique Riquelme che ha promesso, in caso di elezione, di portare Haaland al Santiago Bernabeu. Una dichiarazione che ha fatto insorgere il Manchester City con tanto di minacce di denunce. Ma questa è un’altra storia.