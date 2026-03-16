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Raffaella Carrà aveva un figlio adottivo segreto. La Fondazione “La sua scelta per proseguire le attività benefiche”

di Italpress - 16 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Raffaella Carrà “aveva un figlio adottivo segreto che è quindi anche l’unico erede legittimo del patrimonio della grande artista italiana, oltre che dei diritti d’immagine e d’autore delle sue opere. È quanto emerge dal testo di una ordinanza del Tribunale di Roma del 6 febbraio scorso”. Lo rivela, in esclusiva, il sito del Corriere della Sera.

L’uomo si chiama “Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 ma residente a Roma, dove dirige la ‘Arcoiris edizioni musicali’ di cui è il titolare. Già segretario personale e manager di Raffaella Carrà, era tra le persone a lei più vicine e care, insieme a pochi altri”.

L’ufficio stampa della Fondazione Raffaella Carrà precisa in una nota: “Alla luce di quanto riportato dal Corriere della Sera, si rende noto che la scelta di Raffaella Carrà di adottare Gian Luca Pelloni Bulzoni era finalizzata a proseguire la sua attività e a portare avanti in suo nome tutte le iniziative benefiche a lei care. Il signor Pelloni Bulzoni ha già istituito la Fondazione Raffaella Carrà, destinando il suo impegno a numerosi progetti di solidarietà, oltre a patrocinare anche eventi culturali e musicali in onore dell’artista”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).