Torino

Rapine della movida, la polizia arresta quattro ventenni

di Redazione - 19 Marzo 2026

La Polizia di Stato ha smantellato una banda ritenuta responsabile di tre violente rapine che negli ultimi mesi avevano seminato paura tra il centro e le zone della movida torinese. Quattro le persone arrestate al termine dell’indagine coordinata dalla Procura.

Gli agenti della Squadra Mobile, sezione “Falchi”, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini egiziani, accusati di aver partecipato ai colpi. Un terzo provvedimento ha raggiunto anche il presunto leader del gruppo, già detenuto per fatti analoghi.

Le indagini hanno ricostruito tre episodi, due avvenuti nel giardino Sambuy e uno nei pressi del Parco del Valentino. In tutti i casi, le vittime venivano avvicinate di sorpresa e aggredite in gruppo: i rapinatori usavano coltelli per minacciare e spray urticante per accecare temporaneamente, riuscendo così a strappare collane d’oro e fuggire.

Decisivo il lavoro investigativo, tra analisi delle telecamere, riconoscimenti fotografici e controlli sul territorio, che ha permesso di individuare i componenti della banda e i rispettivi ruoli. Durante gli accertamenti è emerso anche come alcuni di loro ostentassero sui social le proprie azioni.

L’operazione ha chiuso il cerchio su un gruppo responsabile di aggressioni che avevano creato forte allarme. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

ilTorinese.it