Sparatoria al rave di Aarau: un morto e cinque feriti all’ippodromo di Schachen
Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati
La sparatoria avvenuta nella notte durante il rave “Aarau Rave Vol. 7”, all’ippodromo di Schachen, ha provocato un morto e cinque feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. È il primo bilancio ufficiale diffuso dalla polizia del canton Argovia, che ha confermato al quotidiano Blick l’avvio di una massiccia operazione di sicurezza nell’area. La vittima è una ragazza svizzera di 22 anni “deceduta sul posto a causa delle ferite riportate”. Lo ha reso noto Pascal Wenzel, portavoce della polizia.
I primi colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi intorno alle 3 del mattino, mentre migliaia di persone partecipavano all’evento. La portavoce della polizia, Vanessa Rumpold, ha ribadito che “non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente”, e che le indagini sono nelle primissime fasi.
Maxi–operazione di sicurezza: area transennata e controlli
La polizia ha rivolto un appello alla popolazione chiedendo di tenersi lontani dalla zona. L’area dell’ippodromo è stata completamente isolata. Sul posto operano numerose pattuglie, ambulanze e vigili del fuoco, mentre vengono effettuati controlli di identità su chiunque si trovi nei pressi. La piscina di Schachen rimarrà chiusa per tutta la giornata a causa delle operazioni di emergenza e del perimetro di sicurezza ampliato.
Responsabili ancora ricercati: movente ignoto, nessun arresto
La polizia cantonale ha confermato che “la ricerca degli ignoti responsabili è in corso”. Al momento non è chiaro se qualcuno sia stato fermato né se gli autori della sparatoria siano ancora nei dintorni. Le autorità sottolineano che i possibili moventi e le circostanze esatte del fatto non sono ancora chiari.
Un rave con 3.500 partecipanti trasformato in scena del crimine
Secondo i media elvetici, gli spari sarebbero stati esplosi ai margini del rave, che aveva radunato circa 3.500 persone all’ippodromo. Testimoni riferiscono di raffiche di colpi e di una fuga caotica nella notte, mentre le forze dell’ordine cercavano di mettere in sicurezza l’area.
Indagini nelle prime fasi: appello ai partecipanti per foto e video
La polizia cantonale ha chiesto ai presenti di inviare foto e video dell’accaduto ai canali ufficiali, materiale ritenuto fondamentale per ricostruire la dinamica della sparatoria e identificare i responsabili.
Rave e grandi eventi: una vulnerabilità crescente in Europa
La sparatoria di Aarau riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei grandi eventi europei, in particolare quelli non ufficiali o organizzati in spazi aperti come rave, festival spontanei e raduni musicali. Negli ultimi anni, diversi Paesi europei hanno segnalato criticità ricorrenti, dalla difficoltà di controllare afflussi improvvisi di migliaia di persone alla presenza di aree periferiche o semi–rurali che rendono complesso il monitoraggio degli accessi.
I rave, spesso caratterizzati da organizzazione informale e comunicazione last minute, rappresentano un contesto in cui la prevenzione è più difficile, perché mancano varchi controllati, sistemi di sicurezza strutturati e personale addestrato. Questo li rende vulnerabili non solo a episodi di violenza, ma anche a incidenti, traffico di sostanze e interventi di emergenza rallentati. Parallelamente, gli esperti di sicurezza europei sottolineano come la combinazione di grandi folle, spazi aperti e scarsa illuminazione aumenti il rischio di azioni criminali improvvise, difficili da intercettare in tempo reale.
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