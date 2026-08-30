Esteri

Sparatoria al rave di Aarau: un morto e cinque feriti all’ippodromo di Schachen

Gli autori della sparatoria sono ancora ricercati

di Ernesto Ferrante - 30 Agosto 2026

La sparatoria avvenuta nella notte durante il rave “Aarau Rave Vol. 7”, all’ippodromo di Schachen, ha provocato un morto e cinque feriti, alcuni dei quali in condizioni gravi. È il primo bilancio ufficiale diffuso dalla polizia del canton Argovia, che ha confermato al quotidiano Blick l’avvio di una massiccia operazione di sicurezza nell’area. La vittima è una ragazza svizzera di 22 anni “deceduta sul posto a causa delle ferite riportate”. Lo ha reso noto Pascal Wenzel, portavoce della polizia.

I primi colpi d’arma da fuoco sarebbero stati esplosi intorno alle 3 del mattino, mentre migliaia di persone partecipavano all’evento. La portavoce della polizia, Vanessa Rumpold, ha ribadito che “non è ancora chiaro cosa sia successo esattamente”, e che le indagini sono nelle primissime fasi.

Maxi–operazione di sicurezza: area transennata e controlli

La polizia ha rivolto un appello alla popolazione chiedendo di tenersi lontani dalla zona. L’area dell’ippodromo è stata completamente isolata. Sul posto operano numerose pattuglie, ambulanze e vigili del fuoco, mentre vengono effettuati controlli di identità su chiunque si trovi nei pressi. La piscina di Schachen rimarrà chiusa per tutta la giornata a causa delle operazioni di emergenza e del perimetro di sicurezza ampliato.

Responsabili ancora ricercati: movente ignoto, nessun arresto

La polizia cantonale ha confermato che “la ricerca degli ignoti responsabili è in corso”. Al momento non è chiaro se qualcuno sia stato fermato né se gli autori della sparatoria siano ancora nei dintorni. Le autorità sottolineano che i possibili moventi e le circostanze esatte del fatto non sono ancora chiari.

Un rave con 3.500 partecipanti trasformato in scena del crimine

Secondo i media elvetici, gli spari sarebbero stati esplosi ai margini del rave, che aveva radunato circa 3.500 persone all’ippodromo. Testimoni riferiscono di raffiche di colpi e di una fuga caotica nella notte, mentre le forze dell’ordine cercavano di mettere in sicurezza l’area.

Indagini nelle prime fasi: appello ai partecipanti per foto e video

La polizia cantonale ha chiesto ai presenti di inviare foto e video dell’accaduto ai canali ufficiali, materiale ritenuto fondamentale per ricostruire la dinamica della sparatoria e identificare i responsabili.

Rave e grandi eventi: una vulnerabilità crescente in Europa

La sparatoria di Aarau riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei grandi eventi europei, in particolare quelli non ufficiali o organizzati in spazi aperti come rave, festival spontanei e raduni musicali. Negli ultimi anni, diversi Paesi europei hanno segnalato criticità ricorrenti, dalla difficoltà di controllare afflussi improvvisi di migliaia di persone alla presenza di aree periferiche o semi–rurali che rendono complesso il monitoraggio degli accessi.

I rave, spesso caratterizzati da organizzazione informale e comunicazione last minute, rappresentano un contesto in cui la prevenzione è più difficile, perché mancano varchi controllati, sistemi di sicurezza strutturati e personale addestrato. Questo li rende vulnerabili non solo a episodi di violenza, ma anche a incidenti, traffico di sostanze e interventi di emergenza rallentati. Parallelamente, gli esperti di sicurezza europei sottolineano come la combinazione di grandi folle, spazi aperti e scarsa illuminazione aumenti il rischio di azioni criminali improvvise, difficili da intercettare in tempo reale.