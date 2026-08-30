Salute

Semi in valigia: il ricordo delle vacanze che può mettere a rischio piante e coltivazioni

La salute comincia dalle piante: proteggerle significa difendere ciò che mangiamo

di Angelina De Santis - 30 Agosto 2026

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Quando si parla di salute, difficilmente il pensiero corre a una pianta acquistata durante un viaggio, ai semi messi in valigia oppure all’albero che cresce nel giardino di casa. Eppure una parte consistente del nostro benessere comincia proprio da lì. Le piante costituiscono l’80 per cento degli alimenti che consumiamo, nutrono gli animali destinati alla nostra alimentazione e contribuiscono alla qualità dell’aria. La loro salute finisce quindi direttamente nel piatto, anche attraverso un altro elemento molto concreto: dalla resa delle coltivazioni dipendono disponibilità e prezzi del cibo.

Su questo legame punta il quarto e ultimo anno di Plant Health 4 Life, la campagna promossa dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, dalla Commissione europea e da 33 Paesi, Italia compresa. Dopo avere portato per anni l’attenzione sui rischi fitosanitari, l’iniziativa prova ora a trasformare le informazioni raccolte in comportamenti quotidiani, partendo da un principio piuttosto semplice: proteggere le piante riguarda direttamente la qualità della nostra vita.

Il tema acquista particolare importanza in un’epoca nella quale persone e merci attraversano rapidamente continenti e confini. Insieme a loro possono viaggiare organismi nocivi capaci di raggiungere ambienti nei quali trovano condizioni favorevoli alla diffusione. Una pianta comprata durante una vacanza, un seme raccolto e portato a casa oppure alcuni prodotti vegetali possono così diventare vettori inconsapevoli di parassiti e malattie. Il cambiamento climatico aggiunge un ulteriore elemento di pressione, perché modifica temperature e condizioni ambientali, favorendo in alcuni casi l’insediamento di specie che un tempo avrebbero avuto maggiori difficoltà a sopravvivere.

Plant Health 4 Life e il caso del nematode del pino

Federico Sorgoni, rappresentante del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, richiama proprio l’attenzione sull’aumento dei flussi di persone e merci. Trasportare piante, semi o prodotti vegetali durante un viaggio può facilitare l’introduzione di organismi nocivi in territori nuovi, con conseguenze che coinvolgono ecosistemi, agricoltura ed economia. La prudenza del singolo viaggiatore assume quindi un significato assai più ampio della semplice cura del proprio giardino.

Un esempio arriva dal nematode del pino, microscopico parassita vermiforme capace di provocare rapidamente la morte degli alberi e di danneggiare vaste aree forestali. Fino al 1999 risultava estraneo all’Unione europea. Dopo la sua introduzione in Portogallo è comparso in alcune zone della Spagna ed è stato recentemente segnalato anche in Francia. Per limitarne la diffusione, le norme europee prevedono che gli alberi a rischio, principalmente pini, situati entro 500 metri dal focolaio vengano abbattuti e distrutti. Dietro un organismo invisibile a occhio nudo possono dunque esserci ettari di vegetazione perduta e costi considerevoli per i territori interessati.

Plant Health 4 Life nasce proprio per accorciare la distanza tra questioni apparentemente riservate agli specialisti e comportamenti comuni. Sylvain Giraud, responsabile dell’unità Salute delle piante della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione europea, lega la protezione delle piante alla salvaguardia del cibo, dell’ambiente e del futuro. Tobin Robinson, responsabile dell’unità Ambiente, piante ed ecotossicologia dell’EFSA, sottolinea invece il passaggio decisivo dalla conoscenza all’applicazione nella vita quotidiana, soprattutto quando si viaggia oppure si acquistano prodotti vegetali.

Una campagna che attraversa i confini d’Europa

La campagna coinvolge i Paesi dell’Unione europea insieme ad Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Turchia e Svizzera. Una dimensione internazionale inevitabile, perché parassiti e malattie vegetali seguono le rotte degli scambi molto più facilmente delle cartine politiche. La prevenzione richiede quindi controlli coordinati, ma passa anche dalla capacità dei cittadini di riconoscere il peso delle proprie scelte.

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