Reddit ha risolto un doppio omicidio

di Redazione - 27 Dicembre 2025

Reddit è un noto sito di “social news e forum on line americano in cui gli utenti condividono e creano contenuti.

La polizia del Rhode Island ha annunciato l’arresto di Claudio Manuel Neves Valente, 22 anni, per il doppio omicidio che ha scosso ben due campus universitari: Brown University e MIT. Il sospettato? Identificato grazie a un post su Reddit che ha davvero aiutato a risolvere un caso. E la cosa più assurda? L’utente non stava nemmeno indagando. Stava solo raccontando uno strano incontro avvenuto.

Come un post casuale può diventare la svolta

Tutto inizia con due sparatorie mortali a pochi giorni di distanza. Prima un professore del MIT viene ucciso nel campus. Poi uno studente di Brown viene colpito durante un evento pubblico. La polizia brancola nel buio, nessun testimone utile e nessuna pista solida da battere. Poi, su un subreddit locale, qualcuno posta: “Ho avuto un incontro stranissimo con un ragazzo che parlava in modo incoerente di complotti universitari”. L’utente descrive l’aspetto fisico, il comportamento e alcuni dettagli della conversazione. La polizia monitora i social per eventuali segnalazioni. Un detective vede il post e si insospettisce. Qualcosa combacia e allora l’intuito diventa indagine. Verificano, incrociano dati, e Claudio Manuel Neves Valente viene arrestato. CBS News conferma che il post Reddit è stato la chiave che ha portato all’identificazione del sospettato.

Reddit investigatore: quando funziona e quando no

La storia di Reddit come detective dilettante è molto complicata. Nel 2013, dopo l’attentato alla maratona di Boston, Redditors hanno identificato il colpevole sbagliato, accusando pubblicamente un innocente che si è poi suicidato. Da allora, Reddit investigation è sinonimo di vigilantismo disastroso. Ma questo caso è diverso. L’utente non stava indagando. Non stava accusando nessuno. Stava semplicemente condividendo un’esperienza strana. La polizia ha fatto il lavoro investigativo reale, usando il post come spunto. The New York Times sottolinea la differenza: quando i cittadini condividono informazioni senza speculare o accusare, possono essere utili. Quando si improvvisano detective, causano danni. Questa volta, per fortuna, Reddit ha fatto la cosa giusta: segnalare e lasciare che i professionisti gestiscano.

Un doppio omicidio che ha scosso due campus

Le sparatorie hanno terrorizzato Brown e MIT. Due università d’élite, improvvisamente divenute teatro di violenza. Il professore del MIT era un ricercatore rispettato in fisica teorica. Lo studente di Brown era un attivista politico. Le comunità accademiche si sono mobilitate, chiedendo sicurezza, risposte e soprattutto giustizia. L’arresto di Valente, 22 anni, ha portato un po’ di sollievo. Ma restano principalmente due domande: perché? Quale movente? La procura ha confermato che Valente sarà processato per entrambi gli omicidi e che cercherà la pena di morte. La famiglia delle vittime ha rilasciato dichiarazioni di gratitudine verso la polizia e, sorprendentemente, verso l’utente Reddit che ha contribuito all’arresto.

La lezione per il crowdsourcing investigativo

Questo caso ci insegna qualcosa di importante: i social media possono aiutare le indagini, ma solo se usati responsabilmente. Condividere informazioni fattuali con le autorità? Utile. Speculare pubblicamente su chi è il colpevole? Pericoloso. Reddit, Twitter e Facebook sono pieni di detective improvvisati che fanno più danni che altro. Ma quando la collaborazione è fatta bene, come in questo caso, può salvare vite. La polizia del Rhode Island ha elogiato l’utente Reddit per essersi fatto avanti e per aver condiviso dettagli senza drammatizzare o accusare. È un modello che dovremmo seguire. Internet ha potere. Usarlo per il bene richiede responsabilità. Stavolta, Reddit l’ha fatto bene. E speriamo che questo, possa essere un nuovo trend