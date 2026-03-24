Torino

Referendum, a Torino stravince il NO con quasi il 65%

di Redazione - 24 Marzo 2026

Referendum Città di Torino – Seggi 918 su 919. Dati ufficiosi non definitivi alle ore 18:34 di lunedì 23 marzo

voto n° voti % SI 141.305 35,23 NO 259.794 64,77

votanti n° voti % Votanti 403.188 63,88 Tot. Voti Validi 401.099 99,48

Referendum costituzionale, 63,88% l’affluenza finale a Torino

L’Ufficio Elettorale ha comunicato le affluenze finali degli elettori di Torino alla chiusura dei seggi, che è stata pari al 63,88% (votanti 403.449 su 631.560).

Nell’ultima consultazione referendaria abrogativa (8 e 9 giugno 2025) l’affluenza finale era stata del 41,4%. Nel precedente referendum costituzionale (20 e 21 settembre 2020) l’affluenza finale era stata del 48,5%.

Immediatamente dopo la chiusura dei seggi sono iniziate le operazioni di scrutinio. I risultati dello spoglio in tempo reale sono consultabili all’indirizzo: https://elezioni.comune.torino.it/2026/referendumcostituzionale/

Sono 17450 le nuove tessere elettorali rilasciate nei due giorni di apertura dall’ufficio elettorale di corso Valdocco e dalle sedi anagrafiche aperte in via straordinaria nella giornata di domenica. Circa 1.500 i dipendenti comunali che sono stati coinvolti nell’organizzazione della consultazione elettorale. ilTorinese.it (TorinoClick)