Politica

Referendum, il voto: l’instant poll dà il No avanti, Eligendo conferma

L'affluenza ai seggi si conferma record, oltre la soglia del 58%

di Giorgio Brescia - 23 Marzo 2026

Lo scrutinio del referendum costituzionale 2026 scatta alle ore 15:00 di oggi, lunedì 23 marzo, subito dopo la chiusura delle urne, per conoscere l’esito del voto. Dopo due giorni intensi di voto, che hanno già fatto registrare un’affluenza ben oltre le attese — intorno al 46 % alla chiusura delle urne domenica — i cittadini italiani attendono ora l’esito delle operazioni di conteggio.

L’instant poll di Swg – il primo – dà il No avanti – (49-53%) sul Sì (47-51%). Simili, gli instant poll di Tg1 e Mediaset, mentre Sky si spingere a ritenere un favore più ampio per il No.

Eligendo, almeno nelle prime sezioni scrutinate – prima poco meno di 2mila, poi già 4mila – conferma il dato. Per ora, un 54% circa assegnato al No, contro il circa 46% per il Sì.

Da verificare, come valore di disequilibrio circa questo scenario, il dato del voto degli italiani all’estero, ritenuto in queste ore “interessante” per l’esito dai commentatori finora intervenuti a discuterlo.

L’affluenza finale ai seggi, mentre lo scrutinio dei voti è partito, tende a stabilizzarsi oltre il 58% degli elettori aventi diritto, mentre sono noti i dati di circa 55mila sezioni su oltre 61mila.

Qui, il dato ufficiale su Eligendo

La consultazione

La consultazione, che non richiede quorum, verte sulla conferma o il rigetto della riforma della giustizia nota come “Riforma Nordio”, voluta dal Parlamento per rimodellare il sistema giudiziario, separando le carriere di giudici e pubblici ministeri e ridisegnando il ruolo del Consiglio Superiore della Magistratura.

L’apertura dei seggi era iniziata alle 7:00 di lunedì, con code e presenze significative nei principali capoluoghi, a conferma dell’interesse politico e istituzionale attorno a un tema che ha diviso l’opinione pubblica e le forze politiche.

Lo scrutinio

Le operazioni di scrutinio prevedono il controllo delle schede, la contabilizzazione dei voti validi, e la progressiva elaborazione dei dati che saranno trasmessi al Ministero dell’Interno e alle media centre nazionali. Le prime proiezioni ufficiose e gli exit poll saranno seguiti da aggiornamenti in tempo reale da Rai, SkyTG24 e altri canali d’informazione.

Con l’Italia politicamente divisa e il giudizio sulla riforma che può influenzare gli equilibri futuri, il conteggio delle schede diventa un appuntamento centrale per comprendere non solo l’esito del referendum, ma lo stato di salute delle maggioranze politiche e della percezione pubblica sulla giustizia nel Paese.