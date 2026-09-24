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Renault 8 Gordini Concept rinasce a trazione elettrica da 270 cv

di Italpress - 24 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Da cinque anni Renault attinge ai suoi 128 anni di storia per far rivivere alcune sue icone con esemplari unici. Questa rivisitazione rientra nella politica della Marca volta a far rivivere il suo patrimonio di autovetture, a cui il pubblico avrà accesso tra circa quindici mesi nel futuro museo delle Collezioni Renault a Flins. Dopo la showcar R17 Electric Restomod x Ora I’to e Renault 5 Diamant, art car creata in collaborazione con Pierre Gonalons, arriva la rivisitazione moderna della mitica Renault 8 Gordini. Coupè elettrica biposto dalla spiccata personalità, Renault 8 Gordini Concept rivisita una leggenda con proporzioni da competizione. Profilo ampio e ribassato, assetto radicale, architettura a trazione elettrica, potenza di 270 cv: tutto rimanda al mondo attuale dei rally. Tra tradizione e modernità, il suo design essenziale di ispirazione “cafè racer” riporta in auge lo spirito Gordini. Svelata in anteprima mondiale il 24 settembre presso il Dèfilè Renault, Renault 8 Gordini Concept sarà successivamente esposta sullo stand Renault del Salone dell’Auto di Parigi, dal 12 al 18 ottobre 2026. “Con Renault 8 Gordini Concept, abbiamo cercato di suscitare emozioni attingendo alla nostra tradizione ma anche ai tempi moderni, facendo incontrare le icone del passato con quelle del futuro. Quest’esercizio di stile immagina come far rivivere Renault 8 Gordini ai nostri tempi. L’obiettivo di questa coupè è suscitare emozioni e far sognare tutti gli appassionati di auto. Quando parlo di emozioni, non intendo nostalgia, ma pura passione automobilistica”, ha detto Alexandre Malval, Direttore del Design Renault.Renault 8 Gordini Concept non è solo un omaggio ad un’icona del motorsport francese. E’ anche una prova vivente di come Renault riporta in vita la tua tradizione. Da diversi anni, la Marca rivisita alcuni dei suoi modelli più iconici con esclusive creazioni che promuovono il dialogo tra passato e futuro. Renault 8 Gordini Concept rientra in questa logica. Questa concept-car è destinata ad entrare nella storia e nel patrimonio della Marca accanto ai modelli storici, agli archivi e alle opere che saranno riuniti a Flins nel futuro museo dedicato alle Collezioni Renault, la cui apertura al pubblico è prevista tra circa quindici mesi. Lanciata nel 1964, Renault 8 Gordini offriva prestazioni da auto sportiva con motore da 95 cv e architettura con motore montato posteriormente e trazione posteriore, che richiedevano grandi abilità di guida. Con quest’architettura tanto efficiente e delicata, Renault 8 Gordini (soprannominata “la Gorde”) si è distinta come una straordinaria “auto-scuola” per tutta una generazione di piloti, tra cui Jean Ragnotti.Proponendo con la firma Gordini la versione sportiva di un modello di serie, Renault ha democratizzato alcune prestazioni un decennio prima della nascita del fenomeno GTI. La doppia striscia bianca che la caratterizzava è diventata iconica. E’ con questo spirito che oggi Renault rivisita quest’icona compiendo un vero e proprio lavoro di ricerca per la gioia degli appassionati di auto.

– Foto ufficio stampa Renault Group –(ITALPRESS).