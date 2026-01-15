Attualità

Rendiamo giustizia alla verità: basta bugie contro il Sì

di Adolfo Spezzaferro - 15 Gennaio 2026

Tutti i giorni da mesi il nostro giornale sta spiegando ai suoi lettori le ragioni del Sì alla riforma della giustizia. E continuerà a farlo fino al giorno del referendum. Ieri in occasione della presentazione del libro Una nuova giustizia del ministro Carlo Nordio, si è riaccesa la polemica da parte dei promotori del No. Allora, posto che andare a votare per il Sì è fondamentale per “restituire la giustizia a tutti i cittadini” e – aggiungiamo noi – restituire fiducia nella magistratura, il problema è la propaganda dei nemici del Sì. Le menzogne stampate sui cartelloni in stile “volete che i giudici siano sotto il controllo della politica?”.

iente di più falso, con l’aggravante che ci sono le toghe dietro questa disinformatia. Ci vorrebbe qualche pm che valutasse se ci sono gli estremi per perseguire i responsabili della “pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l’ordine pubblico”, come recita il nostro Codice penale. Perché un conto è la dialettica politica e il confronto democratico, altro è la disinformazione. L’identità fa informazione e – è proprio il caso di dirlo – renderà giustizia alla verità.