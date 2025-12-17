Politica

Revoca immunità Moretti, l’ok dei 5Stelle pesa sul campo largo

Tensioni sottotraccia nella coalizione di centrosinistra

di Angelo Vitale - 17 Dicembre 2025

epa12596182 Member of the European Parliament and member of the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament, Italy, Alessandra Moretti in the Hemicycle at the European Parliament in Strasbourg, France, 16 December 2025. The current plenary session runs from 15 until 18 December 2025. EPA/RONALD WITTEK

Al Parlamento europeo la revoca dell’immunità parlamentare alla dem Alessandra Moretti con l’ok del 5Stelle. L’aula di Strasburgo ha approvato la proposta con 497 voti favorevoli, 139 contrari e 15 astensioni su 651 votanti. Ora, via libera alle autorità giudiziarie belghe di procedere senza ostacoli nell’ambito dell’inchiesta sul Qatargate che si trascina da ormai tre anni.

L’ok dei 5Stelle alla revoca dell’immunità per Moretti

I pentastellati hanno votato a favore della revoca dell’immunità di Moretti, pur essendo alleati con il Pd in Italia. La spiegazione: “Quando esiste una richiesta formale della magistratura, le immunità non devono bloccare l’accertamento dei fatti”.

Una posizione che riflette una linea storica. Amara la replica di Moretti: “Questo è un voto politico, non un’analisi oggettiva delle prove. Gli elementi che mi riguardano sono stati già smentiti su base documentale”. Ha aggiunto: “Continuerò a fare il mio lavoro a testa alta e dimostrerò di essere estranea a ogni accusa”.

L’ha difesa il capo delegazione Pd Nicola Zingaretti: “Dopo i chiarimenti prodotti, c’erano tutte le condizioni per tutelare le prerogative dei parlamentari”.

Diversa sorte per Gualmini, nessun automatismo

La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo aveva già espresso parere favorevole alla revoca di Moretti, aprendo la strada alla votazione plenaria. Per la sua collega Elisabetta Gualmini la plenaria ha invece confermato l’immunità, con 382 voti a favore, 254 contrari e 19 astensioni.

Il segnale di una linea non dettata da automatismi su tutti i casi italiani oggetto di richiesta giudiziaria.

La Procura federale belga aveva richiesto mesi fa la revoca dell’immunità di Moretti e di Gualmini nell’ambito del Qatargate. L’indagine, su contatti e vantaggi non documentati con attori esterni, per corruzione e associazione a delinquere. Le deputate avevano collaborato con gli inquirenti e si erano autosospese dal gruppo S&D per facilitare le indagini.

Tensioni nel campo largo

Dal voto, tensioni sottotraccia nella coalizione del “campo largo” in Italia. Il Pd difende Moretti con toni cauti, il M5S minimizza e rivendica il voto favorevole come scelta di rigore istituzionale. Nessuno esplode in accuse pubbliche reciproche, ma resta pesante il rischio per l’eurodeputata che peraltro ha accennato chiaramente a “giochi politici”.

Parole che potrebbero precludere ad una sua ulteriore e aperta polemica. I magistrati belgi ora possono iscriverla nel registro degli indagati e procedere senza limiti, compresi interrogatori, acquisizione prove ed eventuali ulteriori misure cautelari.