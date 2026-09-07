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Raoul Bova ricattato: la Procura vuole il processo

I fatti affondano le loro radici nello scalpore mediatico esploso nell'estate del 2025 attorno al caso dei cosiddetti "audio spia"

di Daniel Walker - 7 Settembre 2026

Ricatto a Raoul Bova: imprenditore verso il processo: l’inchiesta della Procura di Roma sul presunto ricatto ai danni di Raoul Bova è giunta al capolinea, muovendo un passo decisivo verso il rinvio a giudizio.

Bova ricattato?

Il sostituto procuratore Eliana Dolce ha formalmente chiuso le indagini preliminari a carico di Federico Monzino, imprenditore e noto pr della Capitale. Le accuse formulate a suo carico sono quelle di tentata estorsione e violazione della corrispondenza.

Secondo l’impianto accusatorio sviluppato dai magistrati di Piazzale Clodio, l’indagato avrebbe cercato di estorcere denaro all’attore romano. Le sue mosse, facendo leva sulla minaccia di diffondere registrazioni e conversazioni strettamente riservate intercorse tra l’artista e una fotomodella.

La vicenda giudiziaria

I fatti affondano le loro radici nello scalpore mediatico esploso nell’estate del 2025 attorno al caso dei cosiddetti “audio spia”. Gli accertamenti tecnici condotti dalla Procura hanno ricostruito la cronologia e le modalità d’azione: il 5 luglio Monzino si sarebbe impossessato delle conversazioni private asportandole direttamente dal telefono della vittima.

Appena quattro giorni dopo, il 9 luglio, il materiale sarebbe stato fatto ascoltare a Fabrizio Corona, con il preciso intento di facilitarne e coordinarne la successiva diffusione sui canali social e sulle piattaforme di gossip.

La contestazione penale

Ruota dunque attorno alla pressione psicologica ed economica esercitata su Bova, minacciato della distruzione della propria sfera privata e d’immagine. L’attore, persona offesa nel procedimento, è assistito dall’avvocato David Leggi. Con la notifica dell’avviso di conclusione indagini, la difesa avrà ora venti giorni di tempo per presentare memorie o chiedere l’interrogatorio dell’indagato prima che il pubblico ministero proceda con la richiesta ufficiale di rinvio a giudizio.