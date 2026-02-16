Italpress Notizie Spettacoli

Riccardo Cocciante compie 80 anni e pubblica il nuovo singolo “Ho vent’anni con te”

di Italpress - 16 Febbraio 2026

MILANO (ITALPRESS) – Riccardo Cocciante, pubblica il 20 febbraio, giorno del suo ottantesimo compleanno, il nuovo singolo “Ho vent’anni con te” (Sony Music Italy/Boventoon), un regalo che anticipa l’omonimo album in uscita il 13 marzo, a vent’anni dall’ultima pubblicazione. “Ho vent’anni con te”, scritta da Riccardo Cocciante in collaborazione con Luc Plamondon e Pasquale Panella, è la focus track dell’album. Si tratta di un brano emblematico, quasi un testamento emotivo, in cui Riccardo Cocciante guarda al futuro dal punto di vista di un traguardo importante come quello dei suoi ottant’anni. È la voce di un uomo che, nonostante il tempo trascorso, continua a vivere la spensieratezza della giovinezza, che riaffiora grazie a un amore profondo e totalizzante, come condizione dell’anima. “Ho vent’anni con te” racconta le emozioni che resistono al tempo, celebrando la giovinezza interiore come dimensione eterna dell’anima e l’amore come rifugio. Dal 20 al 23 febbraio verrà proiettato solo in alcuni cinema selezionati “Il mio nome è Riccardo Cocciante”, il primo docufilm sulla vita di Riccardo Cocciante prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari, con la regia di Stefano Salvati. Le proiezioni si terranno dal 20 al 23 febbraio al Cinemacity Ravenna e nella giornata del 23 febbraio al Faenza Cinedream, al Victoria Cinema di Modena, al Multisala Modena di Trento, al Cinema Multisala Lux di Roma, al Cinema Impero di Varese, all’ Arcadia di Bellinzago Lombardo e all’ Ariston di Mantova.

Il docufilm ripercorre la vita di Cocciante dalla nascita fino alla lavorazione dei progetti dell’ultimo anno. Immagini di repertorio e fotografie personali inedite restituiscono il ritratto dell’artista in gioventù e del suo contesto familiare. Per la prima volta le elaborazioni grafiche saranno integrate anche da contenuti generati dall’AI che andranno a impreziosire i repertori giovanili della vita di Cocciante e si uniranno alle molte testimonianze raccolte. A quasi 25 anni dalla prima messa in scena italiana dell’opera popolare moderna, Notre Dame de Paris prodotta da Clemente Zard e interamente curata e distribuita da Vivo Concerti, partirà il 26 febbraio 2026 da Milano, attraversando le principali città italiane, tra cui Verona, Jesolo (VE), Eboli (SA), Pesaro, Reggio Calabria, Montichiari (BS), Lugano, Genova, Senigallia, Caserta, Ferrara, Lanciano, Sabaudia, Olbia, Palermo, Bergamo, Torre del Lago (LU), Messina, Napoli, Bari, Firenze, Conegliano (TV), Torino, Casalecchio di Reno (BO), Trieste, per poi concludersi il 6 gennaio 2027 a Roma. Dal 20 giugno Cocciante tornerà in alcune delle più suggestive location open air italiane, partendo dal Parco San Valentino di Pordenone, proseguirà il 25 giugno in Piazza San Marco a Venezia, per poi fare tappa il 30 giugno al Teatro Greco di Siracusa, il 4 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, il 14 luglio a Villa Erba di Cernobbio, il 20 luglio al Castello Carrarese di Este, il 26 luglio in Piazza Martiri a Teramo, l’1 agosto all’Anfiteatro Tharros di Cabras, il 23 agosto al Parco Archeologico di Egnazia a Fasano, il 29 agosto al Music City di Riccione, il 3 settembre all’Anfiteatro dell’anima di Cervere, il 9 settembre al Castello Visconteo Sforzesco di Vigevano, e concludersi il 12 settembre al Sferisterio di Macerata.

– foto ufficio stampa Words for You –

(ITALPRESS).