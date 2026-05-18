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Rinascono i due marchi storici Itala e OSCA

di Italpress - 18 Maggio 2026

TORINO (ITALPRESS) – Due marchi storici dell’automobilismo italiano rinascono con un forte radicamento nel passato glorioso, ma con uno sguardo proiettato al futuro e alle nuove tecnologie. Si tratta di Itala e OSCA, due brand che riprendono vita grazie al progetto “Historic Italian Brands” voluto da Massimo Di Risio, già presidente e fondatore di DR Automobiles Group. Il primo modello di Fabbrica Italia a essere lanciato oggi, nella sede del Mauto di Torino, è Itala 35: a seguire ci saranno altri cinque modelli che verranno lanciati progressivamente, con le prime consegne a partire da settembre. “Oggi è il primo passo di questo progetto che prevede il rilancio di due gloriosi marchi non più in attività da diversi anni, adesso è il momento di Itala attraverso il lancio di Itala 35, modello che vinse il raid Pechino-Parigi nel 1907 – spiega Massimo Di Tore, direttore comunicazione e marketing di Historic Italian Brands – Il progetto prevede il rilancio di questi due marchi attraverso una produzione che avverrà in due nuovi impianti nel nostro quartiere generale a Macchia d’Isernia in Molise, ma con gran parte del valore generato sul territorio italiano con il coinvolgimento di alcune delle eccellenze automotive italiane”. Fabbrica Italia è appunto il cuore del nuovo progetto industriale: il primo dei due nuovi impianti, dedicati esclusivamente a Itala e OSCA, è in fase di completamento e verrà inaugurato a settembre. “Il progetto prevede il coinvolgimento di alcune eccellenze per componenti importanti dei nostri modelli come cerchi, pneumatici, interni, parti in carbonio e parti della carrozzeria – ha aggiunto Di Tore – Gran parte del valore sarà generato sul territorio italiano, pur partendo dalla condivisione di piattaforme asiatiche, nello specifico per Itala i partner di riferimento è uno dei più grossi costruttori al mondo che è Gac”.Il posizionamento di entrambi i brand è Premium Luxury, in linea con il loro heritage. Per Itala al momento si parte con alimentazioni a benzina, ma dei sei modelli che comporranno l’intera gamma ci saranno modelli full hybrid, hybrid plug-in, range extender e full electric. Come prezzi si parte dai 35 mila euro dell’Itala 35, fino ad arrivare ai 69 mila euro degli altri modelli e suv di dimensioni più grandi. Per i modelli a benzina le consegne inizieranno già a settembre, seguiranno i modelli con diversi tipi di elettrificazione, a cavallo fra fine 2026 e inizio 2027. Saranno tutti suv, tranne una city car full electric. Itala 35 è un cross-styler compatto, nel cui design spicca la calandra con inserti cromati. La livrea bicolore si caratterizza per i montanti del tetto e lo spoiler posteriore in elegante nero lucido a incorniciare il tetto panoramico apribile. A impreziosire ulteriormente e rendere ancora più dinamico il design, i fari anteriori e posteriori con tecnologia full-led che sottolineano la linea di cintura e danno forza alle linee del frontale e della coda. All’interno l’eleganza che contraddistingue il marchio Itala è sottolineata dai rivestimenti in pelle e alcantara sui sedili e sui pannelli porta, e l’inserto in alcantara sulla fascia plancia. L’ambiente di guida di Itala 35 è caratterizzato da due schermi digitali, da 7″ per la strumentazione e 10,25″ per l’infotelematica, e da luci d’ambiente soffuse in diversi colori e tonalità.La dotazione di serie full optional include il tetto panoramico apribile in cristallo e i sistemi di assistenza alla guida di secondo livello. Tra questi spicca la funzionalità di parcheggio completamente automatica, che si adatta a qualsiasi tipologia di situazione (parallelo, a spina, trasversale) senza interventi sullo sterzo una volta individuato uno spazio disponibile per effettuare la manovra. Il motore 1.5 TGDI è in grado di far raggiungere a Itala 35 una velocità massima superiore ai 190km/h con un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h pari a 7,5 secondi e un consumo medio di 6,8l/100km. Il prezzo al pubblico sarà pari a 35 mila euro. “Oggi è anche la giornata di inaugurazione del primo concessionario Itala a Torino che è la città natale del marchio, con il gruppo Biauto – conclude Di Tore – Il piano commerciale prevede l’apertura di almeno cinquanta dealer entro il 2027, per poi passare ai mercati internazionali. A breve ci sarà anche il primo passo di Osca, di cui presenteremo il primo modello della nuova gamma”.

foto: ufficio stampa Dr Automobiles

(ITALPRESS).