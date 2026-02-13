Riso italiano a rischio? Tra eccellenze sostenibili e crisi della filiera

Abbonati
Economia
A Parigi un evento Ocse con il nostro prodotto in primo piano ma....
Il riso italiano torna al centro dell’attenzione globale, promosso come esempio di sostenibilità e eccellenze all’evento Ocse, ma dietro le luci dei convegni e dei riconoscimenti internazionali emergono crepe nella filiera. Costi energetici alle stelle, concorrenza estera, squilibri logistici e cambiamenti climatici mettono in crisi produttori storici di Carnaroli, Arborio e Vialone Nano.
L’Italia celebra l’eccellenza, ma rischia di perdere terreno sul mercato globale. Le strategie di resilienza e innovazione sono sufficienti? E cosa serve davvero per salvare la coltivazione italiana più famosa al mondo?
All’evento Ocse di Parigi. l’Italia ha presentato il riso come simbolo di un’agricoltura sostenibile, puntando su tecniche irrigue più efficienti, riduzione dei fitofarmaci e rotazioni colturali intelligenti. L’obiettivo è promuovere il prodotto italiano come modello di qualità e sostenibilità globale. Le eccellenze non mancano, ma lo scenario reale è più complesso.
Il Paese coltiva circa 200‑230 mila ettari di riso, concentrati principalmente nelle province di Vercelli, Pavia, Novara e Alessandria. Le varietà più pregiate, Carnaroli, Arborio e Vialone Nano, rappresentano un patrimonio culturale e gastronomico unico. Ma i costi di produzione crescenti e la pressione concorrenziale da importazioni a basso costo comprimono i margini degli agricoltori.
La filiera risicola italiana soffre per costi energetici elevati e inefficienze logistiche. Le consegne rallentano, i ritardi aumentano, e la redditività cala. Inoltre, importazioni dall’Asia mettono sotto pressione i produttori locali, rendendo difficile competere senza incentivi pubblici e politiche di sostegno mirate.
Ondate di calore, piogge intense fuori stagione e anomalie termiche stressano le colture e rendono urgente l’adozione di tecnologie verdi come fertirrigazione intelligente e precision farming. La sostenibilità non è più un optional: è una condizione di sopravvivenza economica e ambientale.
Gli eventi internazionali celebrano la resilienza e l’eccellenza italiana, ma senza interventi concreti rischiano di diventare solo vetrina. Per sostenere veramente la produzione occorrono semplificazione normativa, incentivi per le tecnologie green, promozione dei marchi di origine e politiche agricole strutturali che permettano alle imprese di competere a livello globale.