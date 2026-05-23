Attualità

Formadi Frant, il formaggio che nasce nel cuore della Carnia

di Gianluca Pascutti - 23 Maggio 2026

Il Formadi Frant è uno dei simboli più autentici della Carnia, la zona montana del Friuli dove la tradizione casearia è parte della vita quotidiana. È un formaggio che non nasce da una ricetta codificata, ma da un gesto antico, recuperare le forme imperfette o avanzate e trasformarle in qualcosa di nuovo, ricco e sorprendente. Da questa pratica di montagna deriva il suo nome, che rimanda all’atto di “frantumare” e ricomporre.

Dove si produce

La sua culla è la Carnia, terra di pascoli alti, malghe stagionali e piccole latterie di valle. Qui il Formadi Frant è ancora preparato secondo metodi artigianali, con un’identità che resta legata al territorio e alle sue tradizioni.

Come è nato

Questo straordinario prodotto caseario prende forma unendo formaggi di varie stagionature, sminuzzati e impastati con latte o panna per ottenere un prodotto nuovo, morbido e saporito. Nel tempo questa tecnica di recupero è diventata una specialità riconosciuta, capace di raccontare la storia di una comunità che non spreca nulla.

Caratteristiche principali

La pasta è morbida, irregolare, con profumi intensi di latte e cantina. Il gusto alterna dolcezza, note più decise e una leggera speziatura, spesso data dal pepe. Ogni forma è diversa ed è proprio questa variabilità a renderlo unico e sempre più apprezzato da buongustai e palati fini. Ottimo da degustare in purezza, accompagnato con della polenta gialla abbrustolita e molto versatile per varie preparazioni come quella che vi proponiamo.

Rigatoni Frant e San Daniele

Ingredienti per 4 persone:

400 g rigatoni

4 tuorli d’uovo pastorizzati

100 g Formadi Frant grattugiato o sminuzzato finemente

2 fette spesse prosciutto crudo di San Daniele, tagliato a striscioline

pepe nero tostato e macinato al momento q.b.

sale q.b.

Preparazione

In una ciotola mescola i tuorli pastorizzati con il Formadi Frant sminuzzato al coltello fino a ottenere una crema densa e omogenea.

Scalda una padella senza grassi e fai rosolare brevemente le striscioline di San Daniele, lasciandole morbide e non croccanti.

Lessa i rigatoni in abbondante acqua salata e scolali al dente, conservando un po’ di acqua di cottura.

Versa i rigatoni nella padella con il prosciutto, togli dal fuoco e aggiungi la crema di tuorli e Formadi Frant. Manteca energicamente, aggiungendo un filo di acqua di cottura per ottenere una consistenza cremosa.

Completa con pepe nero tostato macinato al momento.

Vino in abbinamento

Refosco dal Peduncolo Rosso