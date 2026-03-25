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“Rivoluzione donne”: la Direttiva Ue cambierà il lavoro

Con l'entrata in vigore della Direttiva sulla Trasparenza Salariale, la parità di genere cessa di essere solo un nobile intento per trasformarsi in un obbligo normativo

di Angelo Vitale - 25 Marzo 2026

Il countdown è iniziato, giugno una data spartiacque per il mercato del lavoro europeo e italiano con la “rivoluzione delle donne”.

Con l’entrata in vigore della Direttiva sulla Trasparenza Salariale, la parità di genere cessa di essere solo un nobile intento per trasformarsi in un obbligo normativo. E, soprattutto, in una leva strategica di competitività.

Il cuore della riforma: trasparenza e oggettività

Un principio cardine netto: a parità di lavoro, la retribuzione deve essere identica. Per tradurre questo concetto in realtà, le imprese sono chiamate a una profonda evoluzione dei processi di gestione delle risorse umane.

Non si tratterà solo di esporre le fasce retributive negli annunci di lavoro, ma di scardinare il sistema attuale per costruire modelli basati su criteri oggettivi, neutrali e verificabili.

“La trasparenza diventerà un fattore di competitività”, spiega Giampiero Falasca partner di Dla Piper, evidenziando come questo passaggio inciderà strutturalmente sull’organizzazione del lavoro e sulla capacità di attrarre talenti.

La sfida italiana: colmare il gap

I dati attuali dipingono un quadro che richiede interventi urgenti. L’Italia si posiziona all’85esimo posto nel mondo per gender gap, con una presenza femminile nei ruoli manageriali ferma al 28,8%.

Nonostante i lenti progressi dell’Agenda 2030, come l’aumento delle laureate Stem e del tasso di occupazione femminile, la strada è ancora lunga: si stima che occorrerebbero 67 anni per eliminare il divario nell’Ue, e molti di più nel nostro Paese.

Oltre l’adempimento: una trasformazione culturale

Per aziende come Michael Page, che vanta già una presenza femminile del 76% nei ruoli core e del 58% in quelli manageriali, la parità una realtà consolidata che genera valore.

Come sottolineato dall’ad Tomaso Mainini, l’integrazione del talento femminile non è solo una questione di equità, ma un motore per la produttività e il benessere del clima aziendale.

Le pmi, pur affrontando sfide maggiori per via di strutture meno standardizzate, hanno l’opportunità di usare la trasparenza come strumento per ridurre i conflitti interni e migliorare la propria employer branding.

La rivoluzione di giugno non è dunque solo normativa, ma il punto di partenza per una nuova cultura d’impresa.