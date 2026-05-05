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Rivoluzione e-commerce: Milano capitale, Napoli top resi

Bologna e Firenze accelerano vistosamente, toccando quota 30%. Roma, Torino e Napoli seguono a ruota con il 28%,

di Giorgio Brescia - 5 Maggio 2026

Rivoluzione e-commerce: l’Italia non si ferma e Milano si conferma capitale dello shopping digitale. I consumi online diventano strutturali nelle abitudini degli italiani: nel 2025 i volumi di spesa volano a +14%, trainati da una frequenza d’acquisto sempre più alta e da una geografia che abbraccia tutto lo Stivale.

L’e-commerce vola

L’e-commerce in Italia ha smesso di essere un’alternativa occasionale per diventare un pilastro fondamentale dell’economia nazionale. I dati dell’analisi Mastercard eCommerce Insights, presentati in occasione del Netcomm Forum 2026, scattano la fotografia di un settore in salute.

Non solo aumentano i volumi, ma cresce sensibilmente l’intensità d’uso, con una frequenza d’acquisto che sale del +10%. Oggi, il consumatore digitale effettua in media 33 transazioni annue, integrando perfettamente l’esperienza online con quella nei negozi fisici.

La nuova mappa del click: Milano in testa, ma il Sud risponde

La penetrazione del commercio digitale mostra una diffusione sempre più capillare, accorciando le distanze tra i grandi hub e il resto del Paese. Milano guida la classifica nazionale e-commerce con una penetrazione del 35%.

Bologna e Firenze accelerano vistosamente, toccando quota 30%. Roma, Torino e Napoli seguono a ruota con il 28%, mentre al Sud si confermano realtà dinamiche come Bari (25%) e Palermo (23%).

Questa geografia dimostra come le grandi città del Centro-Nord restino i motori della trasformazione, ma evidenzia anche una progressiva omogeneizzazione dei comportamenti d’acquisto anche nei centri di medie dimensioni.

Cosa comprano gli italiani? Non solo viaggi e marketplace

Circa il 40% della spesa online totale si concentra sui marketplace generalisti e sul settore dei viaggi. Tuttavia, il 2025 ha segnato l’esplosione di nuovi comparti. L’elettronica di consumo: segna un balzo del +20%. Le assicurazioni e le utilities crescono rispettivamente del +16% e +12%.

L’alimentare e il food delivery confermano il trend positivo con un +13%. Il beauty e il farmaceutico salgono del +11%.

L’effetto Black Friday e il nodo dei resi

Il Black Friday si conferma il catalizzatore supremo dell’e-commerce italiano: da solo concentra il 7% della spesa annuale online, con un picco del +30% di transazioni rispetto alla media dell’anno.

Parallelamente alla crescita degli acquisti, evolve anche il servizio post-vendita. Il 3% delle transazioni totali è oggi oggetto di reso o rimborso. Il fenomeno è particolarmente evidente nel settore fashion, dove interessa il 17% degli ordini. Curioso il dato geografico: le città con la maggiore propensione al reso sono Napoli (3,6%) e Catania (3,2%).

Tecnologia al servizio della sicurezza

Per sostenere questa crescita, Mastercard punta su tecnologie come la tokenizzazione e soluzioni come Click to Pay. L’obiettivo è rendere il checkout fluido e sicuro, riducendo l’abbandono del carrello e, come sottolineato da Luca Corti (Country Manager Italia di Mastercard), garantendo un impatto tangibile nella semplificazione della quotidianità di esercenti e consumatori.