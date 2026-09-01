Via libera al ricongiungimento della “famiglia del bosco”
Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila autorizza il rientro dei figli attraverso tappe monitorate dai servizi sociali
Il Tribunale dei minorenni dell’Aquila ha dato il via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta “famiglia del bosco” , stabilendo un iter progressivo e vigilato. La misura prevede che i servizi sociali certifichino passo dopo passo il reinserimento dei minori, valutando la stabilità del nucleo familiare e le condizioni di tutela.
Un percorso a tappe verso l’uscita dalla casa famiglia
Secondo quanto trapela, i giudici hanno approvato la possibilità che i figli della coppia anglo‑australiana possano lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Il rientro, però, non sarà immediato. Ogni fase sarà monitorata e potrà procedere solo in presenza di riscontri positivi.
Monitoraggio dei servizi sociali e tempi ancora incerti
La supervisione degli operatori sarà decisiva per stabilire tempi e modalità del ricongiungimento. Solo al termine del percorso, e dopo le verifiche necessarie, i minori potranno tornare stabilmente con i genitori.
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