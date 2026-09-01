Cronaca

Via libera al ricongiungimento della “famiglia del bosco”

Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila autorizza il rientro dei figli attraverso tappe monitorate dai servizi sociali

di Redazione - 1 Settembre 2026

Il Tribunale dei minorenni dell’Aquila ha dato il via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta “famiglia del bosco” , stabilendo un iter progressivo e vigilato. La misura prevede che i servizi sociali certifichino passo dopo passo il reinserimento dei minori, valutando la stabilità del nucleo familiare e le condizioni di tutela.

Un percorso a tappe verso l’uscita dalla casa famiglia

Secondo quanto trapela, i giudici hanno approvato la possibilità che i figli della coppia anglo‑australiana possano lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Il rientro, però, non sarà immediato. Ogni fase sarà monitorata e potrà procedere solo in presenza di riscontri positivi.

Monitoraggio dei servizi sociali e tempi ancora incerti

La supervisione degli operatori sarà decisiva per stabilire tempi e modalità del ricongiungimento. Solo al termine del percorso, e dopo le verifiche necessarie, i minori potranno tornare stabilmente con i genitori.

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