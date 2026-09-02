Attualità

Frana sul Monviso, disperso un escursionista: ricerche in corso

di Paolo Stefani - 2 Settembre 2026

Una vasta frana si è verificata nella serata di lunedì sul Monviso, in Piemonte, interessando l’area montana attorno al Rifugio Quintino Sella e un tratto del sentiero che collega il rifugio a Pian del Re, luogo dove nasce il fiume Po. Il distacco ha provocato grande apprensione tra gli escursionisti presenti in quota e ha fatto scattare un’imponente operazione di soccorso.

L’allarme è stato lanciato proprio dal Rifugio Quintino Sella, da dove è stato segnalato il mancato rientro di un escursionista straniero. Al momento non è ancora chiaro se il disperso si trovasse nella zona interessata dalla frana al momento del crollo. Gli operatori del Soccorso Alpino stanno infatti cercando di ricostruire i suoi spostamenti e verificare un eventuale collegamento tra la scomparsa e il distacco del materiale roccioso.

Frana sul Monviso: le ricerche del disperso

Subito dopo la segnalazione è intervenuto il Servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, decollato da Torino con equipaggio abilitato alle operazioni notturne. Tuttavia, il tentativo di raggiungere il luogo della frana è stato interrotto a causa delle condizioni estremamente difficili. Una fitta nube di polvere sollevata dal crollo e la persistente instabilità del versante rendevano troppo rischioso l’atterraggio dell’elicottero.

Per ragioni di sicurezza, le operazioni sono state sospese durante la notte e sono riprese all’alba di martedì, quando le squadre del Soccorso Alpino hanno potuto avvicinarsi via terra all’area interessata. I tecnici stanno monitorando il fronte della frana e ispezionando il sentiero per escludere la presenza di persone coinvolte.

La zona resta instabile e ulteriori cedimenti non sono esclusi. Gli accertamenti proseguiranno fino a quando non sarà chiarita la sorte dell’escursionista disperso.