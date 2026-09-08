Italpress Top News

Russia, Putin sente Trump “Mosca non ha piani aggressivi contro l’Europa”

di Italpress - 8 Settembre 2026

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Vladimir Putin ha detto a Donald Trump che Mosca non ha piani aggressivi nei confronti dell’Europa. Lo ha riferito il consigliere per la politica estera del presidente russo Yury Ushakov. “Considerate le speculazioni sulle presunte intenzioni ostili della Russia nei confronti degli stati europei, è stato sottolineato che non abbiamo alcuna intenzione di attuare piani aggressivi contro l’Europa”, ha sottolineato Ushakov, come riporta Interfax. Per Putin “i miti sulla minaccia russa servono solo da copertura per gli europei per aumentare il loro sostegno all’Ucraina e le proprie spese militari”. Durante la conversazione, “è stata presentata un’analisi obiettiva e approfondita di quanto sta accadendo attualmente durante l’operazione militare speciale e, in generale, la nostra visione delle prospettive di progresso sul campo di battaglia e del raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’operazione militare speciale”, ha spiegato Ushakov. Putin “ha valutato positivamente gli sforzi di mediazione statunitense e di Donald Trump in persona per trovare soluzioni al conflitto ucraino”. Putin e Trump hanno concordato di continuare a lavorare su questioni umanitarie, tra cui lo scambio di detenuti e condannati, ha sottolineato Ushakov, aggiungendo che Putin ha riconosciuto gli sforzi della First Lady Melania Trump “per riportare i bambini russi e ucraini alle loro famiglie”. Per Ushakov “la conversazione, durata un’ora, è stata positiva. I presidenti hanno concordato di rimanere in contatto e si chiameranno tempestivamente quando necessario”.(ITALPRESS)

– foto: Ipa Agency –