Esteri

Rutte vola da Trump: l’8 aprile il vertice

Verso una nuova stagione dell'Alleanza, per il presidente Usa "una tigre di carta"?

di Angelo Vitale - 3 Aprile 2026

Rutte e Trump il 22 ottobre scorso

Missione ad alta intensità diplomatica per Mark Rutte, atteso a Washington dall’8 al 12 aprile per una serie di incontri – il primo con Donald Trump – che riaccendono il focus sui rapporti tra Alleanza Atlantica e Stati Uniti. Il segretario generale della Nato vedrà il presidente Donald Trump, il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth.

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Rutte da Trump

Il vertice arriva in un momento delicato. Sul tavolo ci sono spese militari, ruolo degli Usa nell’Alleanza e gestione delle crisi globali, dal Medio Oriente all’Europa orientale. Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, il tema della tenuta della Nato è tornato centrale, tra pressioni per aumentare i contributi europei e interrogativi sul futuro impegno americano.

Oltre agli incontri istituzionali, Rutte interverrà il 9 aprile al Ronald Reagan Presidential Foundation Institute, con un discorso che potrebbe chiarire la linea strategica dell’Alleanza nei prossimi mesi.

Dal 10 al 12 aprile parteciperà poi al Gruppo Bilderberg, uno dei forum più riservati e influenti a livello globale, dove leader politici ed economici discutono scenari internazionali lontano dai riflettori.

Verso una nuova stagione della Nato?

La visita si inserisce in un contesto di crescente instabilità globale, con la Nato chiamata a ridefinire priorità e alleanze. Il faccia a faccia con Trump – per lui l’Alleanza “una tigre di carta” -, il momento chiave per capire se e come cambieranno gli equilibri transatlantici.

Non solo un viaggio istituzionale. La missione di Rutte a Washington diventa un test politico sulla direzione futura della sicurezza occidentale.