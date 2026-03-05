Ambiente

Sabbia sahariana in arrivo sull’Europa

La sabbia sahariana arriverà nelle prossime ore portando cieli giallastri, aria più densa, possibili piogge sporche e visibilità ridotta.

di Gianluca Pascutti - 5 Marzo 2026

La sabbia sahariana segnerà le prossime ore sul fronte meteorologico europeo. Una vasta nube di polveri desertiche sta infatti risalendo dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale, pronta a raggiungere l’Italia con un’intensità che potrebbe risultare tra le più marcate degli ultimi anni. Il fenomeno, già osservato in parte della Penisola Iberica, si prepara a coinvolgere anche il nostro Paese, dove i cieli assumeranno tonalità lattiginose e la qualità dell’aria subirà un peggioramento sensibile.

Un viaggio lungo migliaia di chilometri

La dinamica che porta la sabbia sahariana fino all’Europa nasce nel cuore del deserto, dove venti intensi sollevano grandi quantità di particolato fine. Una depressione in formazione sul Mediterraneo sud‑occidentale sta creando un corridoio atmosferico che richiama aria calda dal Nord Africa e la spinge verso nord. Le correnti di scirocco, già attive da ore, stanno accelerando questo trasporto, convogliando la nube verso la Sardegna e le regioni tirreniche.

Il fenomeno non è raro, ma l’estensione attuale e la quantità di polveri in sospensione lo rendono particolarmente significativo. Le simulazioni mostrano una lingua di particolato che attraversa il Mediterraneo e si espande verso Francia, Italia e parte dell’Europa centrale.

Cosa vedremo in Italia

Nei prossimi giorni l’atmosfera cambierà aspetto in modo evidente. I cieli diventeranno opachi, con una luminosità attenuata e una colorazione giallastra nelle ore centrali della giornata. Le superfici esposte, dalle auto ai balconi, verranno ricoperte da un sottile strato di polvere. Se arriveranno precipitazioni, non si escluderà il fenomeno delle “piogge sporche”, con gocce cariche di particolato desertico.

Le regioni più esposte saranno la Sardegna, il Centro tirrenico e parte del Nord Italia, dove la concentrazione di particolato potrebbe raggiungere livelli elevati. La qualità dell’aria risentirà dell’arrivo della nube, soprattutto nelle aree urbane già soggette a ristagno degli inquinanti.

Perché questi episodi sono sempre più frequenti

L’interazione tra masse d’aria calda africana e sistemi depressionari mediterranei favorisce il trasporto di polveri verso l’Europa. Quando i venti meridionali si intensificano e la circolazione atmosferica resta stabile per più giorni, la nube riesce a mantenere compattezza e a spingersi molto lontano dal Sahara. È un meccanismo naturale, ma la sua frequenza sembra aumentare in presenza di configurazioni bariche persistenti e temperature più alte della media.

Cosa aspettarsi nelle prossime ore

L’arrivo della sabbia sahariana sarà graduale ma evidente. L’atmosfera apparirà via via più densa, i colori del cielo cambieranno e la visibilità potrà ridursi. L’episodio potrebbe durare diversi giorni, con un picco tra venerdì e sabato, prima di una lenta attenuazione.