Ambiente

Clima estremo: perché i ghiacciai minacciano le coste

Il Mediterraneo registra temperature record, con valori sempre più alti che stressano la vita marina e mettono a rischio specie fondamentali come la Posidonia oceanica

di Dave Hill Cirio - 30 Aprile 2026

I ghiacciai minacciano le coste: il clima in Europa sta cambiando più velocemente di quanto si fosse previsto. E i dati del “Rapporto sullo stato del clima europeo 2025” di Copernicus lo confermano in modo netto.

Lo scioglimento dei ghiacciai

L’Europa, riscaldata circa il doppio rispetto alla media globale. La regione artica risulta tra le aree più colpite, con conseguenze dirette su ghiacciai, livello dei mari e risorse idriche.

Cosa sta accadendo davvero?

Il riscaldamento accelera lo scioglimento dei ghiacci in Groenlandia e nelle aree artiche, contribuendo all’innalzamento del livello del mare. Solo nel 2025 la perdita di massa glaciale è stata enorme, con effetti misurabili già oggi sulle coste e sugli ecosistemi. Così i ghiacciai minacciano le coste.

Anche il Mediterraneo registra temperature record, con valori sempre più alti che stressano la vita marina e mettono a rischio specie fondamentali come la Posidonia oceanica.

Perché è importante?

Perché non si tratta solo di clima, ma di acqua, agricoltura e sicurezza del territorio. In Italia la situazione idrica è sempre più disomogenea. Alcuni bacini del Nord risultano ancora stabili, ma i fiumi e i laghi mostrano segnali di forte pressione, soprattutto a causa della riduzione delle nevicate e dello scioglimento anticipato delle riserve montane.

In diverse regioni, dai fiumi del Piemonte alla Toscana, fino al Centro e al Sud, si registrano cali significativi delle portate e livelli sotto la media storica.

L’allarme Anbi

Secondo Anbi, il problema non è più solo emergenza temporanea ma un cambiamento strutturale. Il Paese si trova di fronte a un fenomeno di “Italia idrica capovolta”, dove l’acqua non è più distribuita in modo equilibrato nel tempo e nello spazio. Questo rende sempre più difficile garantire risorse per agricoltura, città e industria.

Cosa bisogna sapere?

La gestione dell’acqua diventa centrale. Senza infrastrutture adeguate come invasi, reti idrauliche e sistemi di accumulo, il rischio è alternare periodi di siccità a eventi estremi di pioggia senza riuscire a trattenere e redistribuire la risorsa. Per questo si parla sempre più di politiche di adattamento climatico e di gestione strategica delle risorse idriche come priorità nazionale.