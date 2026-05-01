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Salute e innovazione: SiliconDev entra in Sirtlife

Cosa c'è dietro l'operazione, Stefano Valore: "Il nostro obiettivo è contribuire a una piattaforma capace di integrare tecnologia, prevenzione, longevità e salute personalizzata, con una visione innovativa e internazionale"

di Maria Graziosi - 1 Maggio 2026

Il gruppo SiliconDev, guidato da Stefano Valore, annuncia il proprio ingresso nel capitale della società americana SirtLife Corporation, realtà attiva nell’ambito della nutraceutica avanzata, della longevità e della prevenzione personalizzata, affiancando inoltre lo sviluppo di un progetto di genetica avanzata ad alto contenuto innovativo orientato alla medicina predittiva. L’operazione rappresenta un investimento strategico in una piattaforma integrata che punta a connettere ricerca scientifica, tecnologie applicate alla salute, medicina predittiva, nutraceutica di nuova generazione e analisi genetica avanzata. Il progetto si inserisce in uno scenario internazionale in cui la personalizzazione dei percorsi di prevenzione e il crescente utilizzo di biomarcatori, dati biologici e profili genetici stanno ridefinendo il rapporto tra salute, diagnosi precoce e qualità della vita.

Sirtlife: longevità, nutraceutica e medicina predittiva

SirtLife Corporation sviluppa soluzioni nutraceutiche innovative orientate alla longevità sana, al supporto dei processi cellulari e alla prevenzione dei meccanismi degenerativi connessi all’invecchiamento. Il razionale scientifico della società si fonda sull’interazione tra stress ossidativo, infiammazione, metabolismo cellulare, protezione mitocondriale e regolazione di pathways biologici collegati alla salute sistemica. Tra gli assi di ricerca e sviluppo della società rientrano anche approcci avanzati legati al glutatione, considerato uno dei principali sistemi di difesa antiossidante endogena dell’organismo, con potenziali applicazioni nel mantenimento dell’omeostasi redox, nei processi di detossificazione e nel supporto della funzionalità cellulare. Accanto alla nutraceutica, il progetto guarda alla costruzione di un’infrastruttura più ampia di medicina predittiva e preventiva, in cui i dati biologici e genetici possano contribuire, in futuro, a una migliore stratificazione del rischio individuale e a strategie più personalizzate di prevenzione e supporto.

Una visione integrata tra impresa, scienza e innovazione

L’ingresso di SiliconDev nel capitale di SirtLife Corporation si inserisce in una visione industriale che punta a sviluppare una piattaforma capace di unire scalabilità imprenditoriale, innovazione tecnologica e autorevolezza scientifica. All’interno di questo percorso, Giovanni Ciallella, founder e riferimento strategico del progetto, continuerà a svolgere un ruolo centrale nello sviluppo industriale e scientifico della società, insieme a un team Multidisciplinare Internazionale composto da professionisti con competenze in genetica, nutraceutica, longevità e medicina predittiva. Paolo Siniscalco, professionista di profilo internazionale con presenza operativa negli Stati Uniti e membro del board della società, ne supporterà la crescita mettendo a disposizione la propria esperienza aziendale e finanziaria, nonché un consolidato network di relazioni strategiche con investitori, partner industriali e stakeholder istituzionali.

Genetica Avanzata e medicina predittiva

L’investimento prevede anche il rafforzamento di un progetto dedicato alla genetica avanzata, con l’obiettivo di sviluppare strumenti e percorsi sempre più evoluti per la medicina predittiva. L’idea è contribuire alla costruzione di modelli in cui analisi genetiche, dati clinici, prevenzione personalizzata e nutraceutica possano dialogare in modo più efficace, offrendo una prospettiva integrata sulla salute del futuro. L’obiettivo industriale e scientifico è creare un hub capace di connettere ricerca, tecnologia, prevenzione e supporto personalizzato, in un settore destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale sia in ambito medico sia nel benessere evoluto.

L’entusiasmo di Stefano Valore

“L’ingresso di SiliconDev nel capitale di SirtLife Corporation e il sostegno a un progetto avanzato di nutrigenomica e genetica applicata alla medicina predittiva rappresentano per SiliconDev un passaggio strategico di grande rilevanza,” ha dichiarato Stefano Valore. “Il nostro obiettivo è contribuire alla costruzione di una piattaforma solida, credibile e scientificamente orientata, capace di integrare tecnologia, prevenzione, longevità e salute personalizzata, con una visione innovativa e internazionale.”