Economia

“Salva vetrine”: la missione parte dal Lazio

Una sfida enorme, ma i dati Nomisma sulla scomparsa dei negozi ci dicono che non c'è più tempo da perdere

di Angelo Vitale - 9 Luglio 2026

vetrine negozi desertificazione Esercizi commerciali in un'area del centro di Milano

Urgente, una missione “salva vetrine”. Camminare per le città medie e piccole del Lazio o nei quartieri meno centrali di Roma sta diventando, sempre più spesso, un tour tra saracinesche abbassate e cartelli “affittasi” sbiaditi dal sole.

Saracinesche abbassate ovunque

Non solo un’impressione malinconica ma una realtà certificata dai numeri. Tra il 2012 e il 2025, l’Italia ha visto sparire 156mila negozi, un crollo del 25% che ha trasformato molte strade in deserti urbani. Secondo l’analisi Nomisma del giugno scorso, un “buco” clamoroso.

Oltre 5.300 Comuni italiani, per scendere nelle tipologie commerciali più aderenti alle esigenze minime dell’attuale qualità della vita, non hanno più un negozio di informatica e più di 3.400 sono rimasti senza un presidio culturale o una libreria.

Il Piano del Lazio

In questo scenario di “ritirata” del commercio di vicinato, la Regione Lazio presenta l’aggiornamento del suo Piano Industriale, con l’obiettivo di invertire la rotta e far crescere imprese e occupazione entro il 2029.

La vera domanda è: la recente riforma del Consorzio Unico può davvero essere lo scudo contro la desertificazione commerciale, o questa è una “visione” forzata?

La riforma del Consorzio Unico

La riforma trasforma il Consorzio Industriale del Lazio in un ente pubblico economico controllato al 51% dalla Regione. Se in passato l’ente era percepito come un organismo distante, focalizzato solo sulle grandi aree produttive, la nuova legge amplia nettamente il suo raggio d’azione.

Non esagerato, allora, immaginare che il Consorzio voglia farsi “prossimità”. Il testo della riforma gli attribuisce esplicitamente funzioni nei settori della logistica, del terziario, del commercio e dell’artigianato. L’obiettivo dichiarato, renderlo un “attivatore di servizi” per le imprese e i territori, fungendo anche da sportello unico per le aree della Zona Logistica Semplificata.

Questa evoluzione suggerisce che il Consorzio non guarderà più solo ai capannoni, ma diventerà un partner strategico per sostenere la competitività di tutto il tessuto produttivo, incluse le micro e piccole imprese che animano i centri storici.

Le strategie

Per passare dalle parole ai fatti, la strategia regionale mette sul piatto risorse concrete. Il cuore dell’intervento anti-desertificazione, gli 11 milioni di euro destinati al “commercio di prossimità”. Di questi, 9 milioni (elevati poi a 9,5 o 10 a seconda degli stanziamenti correnti) riservati alle Reti d’Impresa tra attività economiche su strada.

Una idea semplice: le piccole botteghe non possono competere da sole contro i giganti del web o la grande distribuzione, ma possono farlo “facendo rete”. I finanziamenti, che vanno dai 50mila euro per i piccoli comuni sotto i 5mila abitanti fino ai 100mila euro per i capoluoghi e Roma Capitale, servono a rigenerare gli spazi urbani, creare marketing territoriale comune e digitalizzare l’offerta.

Una novità interessante, la premialità prevista per le reti che decidono di dotarsi di un “manager di rete”, una figura professionale dedicata a coordinare lo sviluppo strategico dei piccoli negozi. E non vengono dimenticati i mercati rionali, considerati il “cuore vitale” dei quartieri. Per loro sono pronti 2 milioni di euro destinati alla riqualificazione delle strutture, per renderle più accoglienti, funzionali e attraenti anche per i turisti.

Gli incentivi

Poi, la lotta alla desertificazione passa anche per il portafoglio delle piccolissime realtà. Il Nuovo Fondo Futuro 2026, con una dotazione di circa 12,3 milioni di euro, offre prestiti a tasso zero fino a 25mila euro per le microimprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario ordinario.

Un salvagente pensato proprio per chi vuole avviare una nuova attività o consolidare una piccola impresa esistente, con la possibilità di ottenere un abbuono sulle ultime 12 rate se si è stati puntuali nei pagamenti.

Inoltre, per evitare che i piccoli negozi restino tagliati fuori dalla modernità, stanziati 13 milioni di euro per i Voucher Digitalizzazione. Anche le microimprese possono accedere a contributi fino a 50mila euro per adottare sistemi di e-commerce e soluzioni digitali che permettano di “aprire una vetrina” anche nel mondo virtuale, pur mantenendo i piedi ben saldi sul marciapiede della propria città.

Una scommessa di sistema

Il Piano Industriale del Lazio punta a far nascere 1.260 nuove piccole imprese e 190 medie imprese entro il 2029. La riforma del Consorzio Unico e i bandi per le Reti d’Impresa, i binari su cui dovrebbe correre questa rinascita.

Se il Consorzio riuscirà davvero a trasformarsi nell’ente “abilitante” promesso, capace di portare servizi e innovazione anche fuori dalle zone puramente industriali, allora la visione di un commercio di vicinato tutelato non sarà più solo una speranza politica, ma un pilastro dell’economia laziale.

Una sfida enorme, ma i dati Nomisma sulla scomparsa dei negozi ci dicono che non c’è più tempo da perdere. O si riattivano i servizi e si sostiene l’aggregazione, o il “deserto delle saracinesche” continuerà la sua avanzata silenziosa.