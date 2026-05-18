Politica

Mattarella e gli auguri a Papa Leone nel segno della pace

Il Capo dello Stato e il messaggio a Prevost per il primo anno di pontificato

di Martino Tursi - 18 Maggio 2026

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella scrive a Papa Leone XIV associandosi all’alto appello del Pontefice affinché la pace trionfi e le armi tacciano. In un messaggio che il Quirinale ha inviato alla Santa Sede per celebrare il primo anno di pontificato di Prevost, Mattarella ha condiviso e sottoscritto il richiamo alla pace di Papa Leone. E lo fa in un momento storico delicatissimo, sia sul fronte internazionale sia su quello interno, scosso ancora dai fatti di Modena.

Mattarella, Papa Leone e la pace

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato a Papa Leone un messaggio in cui ha fatto suoi “gli appelli affinché le armi tacciano e siano ovunque ristabilite le ragioni della giustizia e del dialogo suscitano speranza e rinfrancano quanti, senza distinzioni di confessione religiosa o cultura, avvertono con turbamento la superficialità con cui la guerra è oggi minacciata e talvolta attuata, con tragiche conseguenze e inaccettabili costi umani”. Parole di sicuro non banali e che, anzi, hanno un significato ben preciso. Che va tradotto in fatti concreti dalla politica. Dentro e fuori l’Italia.

La pace che serve e la vicinanza all’Italia

Mattarella, oltre agli appelli e allo sforzo incessante per la pace, ha voluto ringraziare Papa Leone pure per la sua “vicinanza” all’Italia. “Desidero infine esprimerle il mio più sentito ringraziamento per le premurose attestazioni di vicinanza nei confronti del popolo italiano, che attende con gioia e unanime affetto di accoglierla in occasione delle prossime visite pastorali nel nostro Paese”. E quindi gli auguri: “Nel lieto ricordo delle occasioni di incontro di questi mesi e nell’attesa delle altre che auspico seguiranno presto, rinnovo i miei migliori auguri per il benessere della sua persona e per il suo servizio alla Chiesa e all’umanità”.