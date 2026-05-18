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“Povera Maria!”: polemiche su chi ha vinto finale Amici

Tutti gli episodi della "guerra" finita sui social. il "dietro le quinte" della vittoria

di Giorgio Brescia - 18 Maggio 2026

Bomba trash ad Amici 25: Lorenzo vince la finale ma il web insorge. E’ guerra social tra canto e danza.

Finale Amici: chi ha vinto?

Il veronese Lorenzo Salvetti si prende la coppa e 150 mila euro, ma la finalissima di ieri sera si trasforma in un ring: scoppia la bufera sul verdetto del televoto, tra scivoloni storici e l’ira dei fan.

La venticinquesima edizione di Amici di Maria De Filippi si è conclusa ieri sera con un colpo di scena pazzesco, ma i veleni del post-puntata sono appena iniziati. La finale di Amici 25 farà discutere per molto.

A trionfare alzando la coppa è stato il cantante diciottenne Lorenzo Salvetti, che si porta a casa il bottino di 150 mila euro in gettoni d’oro e il coronamento di un percorso nato dopo la sua passata vetrina a X Factor 2024.

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Guerra social

Ma mentre i suoi sostenitori esultano, sui social è scoppiato un vero e proprio cataclisma. Il pubblico da casa si è spaccato in due come raramente era successo prima, trasformando la notte della finale nel festival delle polemiche e delle recriminazioni.

Il “giallo” del ballottaggio: il caso Angie

La polemica sacca i social. La tensione è schizzata alle stelle già all’inizio della serata, quando si è dovuto decretare il quinto finalista ufficiale attraverso l’ultimo caldissimo ballottaggio che vedeva scontrarsi proprio Lorenzo e Angie.

La cantante sarda è stata protagonista di una clamorosa caduta sul palco proprio sul più bello. Nonostante lo scivolone, la ragazza si è rialzata immediatamente continuando a cantare con i brividi e la voce rotta dall’emozione, ma il verdetto del televoto ha premiato Lorenzo, eliminandola definitivamente dalla corsa al titolo. wuesto episodio ha scatenato la furia dei telespettatori.

I fan di Angie gridano allo scandalo

“Ha dato l’anima e l’hanno punita per una scivolata? Non è giusto!” è il coro che rimbalza furioso su X. La difesa di Lorenzo. I suoi sostenitori replicano fermamente, sottolineando come il ragazzo abbia dimostrato un carattere d’acciaio e una crescita immensa puntata dopo puntata.

A placare gli animi non è bastato nemmeno il fatto che ad Angie sia andato il prestigioso premio delle radio: il popolo del web voleva vederla in finalissima.

Canto contro danza: il secondo posto di Alessio fa infuriare i puristi

Il vero dramma televisivo si è consumato però nella finalissima a due, quando Lorenzo è rimasto sul palco contro il ballerino Alessio. Per molte edizioni la danza aveva dominato la scuola di Maria, e quest’anno i ballerini in gara (Nicola, Emiliano e lo stesso Alessio) avevano mostrato una tecnica giudicata “da paura”.

Alessio, in particolare, sembrava imbattibile per potenza e presenza scenica, tanto da spingere molti a darlo per vincitore matematico. Quando le carte hanno decretato la vittoria di Lorenzo grazie al televoto netto, i puristi del programma sono letteralmente insorti.

“La tecnica superiore di Alessio avrebbe dovuto vincere. È la solita storia in cui si premiano le simpatie e non il talento reale”. Ad Alessio resta il premio di categoria da 50 mila euro, ma l’amaro in bocca per una coppa sfiorata incendia il dibattito pubblico. “Sono entrato qui dentro con tante paure e dubbi. Non mi aspettavo di arrivare fino a qua.

Lorenzo dopo la vittoria: il “dietro le quinte”

Le paure di un trionfo annunciato. Nonostante la vittoria finale, il percorso di Lorenzo nelle ultime settimane era stato tutt’altro che sereno. Il cantante veronese aveva vissuto pesanti crolli emotivi in casetta, confessando il terrore del “dopo”, la paura di finire nel dimenticatoio e la pressione psicologica derivante dal peso delle aspettative esterne.

Ieri sera il televoto gli ha regalato il sogno più grande, ma la domanda che rimbalza nei salotti tv e sulle piattaforme web resta la stessa: il pubblico premia il talento puro o si lascia trasportare dalle storie personali dei concorrenti? La guerra a colpi di tweet è appena iniziata.