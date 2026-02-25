Italpress Notizie Spettacoli

Sanremo debutta con 9,6 milioni di spettatori e il 58% di share, Conti: “Contento del risultato” / Video

di Italpress - 25 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Sono stati 9 milioni 600 mila, con uno share del 58%, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la prima serata del 76° Festival della Canzone italiana.

CONTI “MOLTO CONTENTO DEL RISULTATO”

“Sono molto contento del risultato di ieri sera”: lo ha detto Carlo Conti commentando i risultati della prima serata del Festival di Sanremo. “Non ho battuto me stesso – ha detto Conti – ma ho lo stesso sorriso dell’anno scorso. Sono contento perché rimane un risultato altissimo. Il Festival sta bene, lo dimostrano i numeri”. Conti ha concluso: “Mi dicono che è il quarto miglior risultato dal 1997 a oggi, io e Amadeus siamo ai primi posti perciò siamo soddisfatti del lavoro fatto”.

