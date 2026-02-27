Italpress Notizie Spettacoli

Sanremo, share del 60,6% per la terza serata. Stasera sul palco Bianca Balti “All’Ariston porto la mia voglia di vivere” / Video

di Italpress - 27 Febbraio 2026

SANREMO (ITALPRESS) – La terza serata di Sanremo 2026 totalizza una media del 60,6% di share con 9 milioni e 543 mila spettatori (Total Audience). Lo fanno sapere i canali social della Rai.

“Il Festival di Sanremo è sempre, in qualche modo, lo stesso pensato e organizzato da Pippo Baudo”. Lo ha detto Carlo Conti nella conferenza stampa di questa mattina, anticipando che la serata di oggi “sarà una grande festa e ci saranno anche diverse sorprese che non mi aspettavo e che devo andare a organizzare”. Prima di andare via, il conduttore ha ringraziato “per il bellissimo risultato di ieri sera. Sapete che non faccio proclami ma il record nella terza serata non è scontato, di solito si scende e invece qui si sale”. A proposito della struttura del Festival ha aggiunto : “Tutti noi, ciascuno a suo modo, fa il Festival come lo ha impostato Pippo Baudo: le cinque serate, gli ospiti, anche le polemiche. Poi ognuno ci mette del proprio, negli ultimi dodici anni ma anche prima nei Festival di Bonolis o della Clerici, c’è sempre l’elemento di gara e intorno lo show con comici e ospiti. Lo schema è lo stesso e gli italiani mostrano di gradirlo molto”.

“Stiamo parlando del miglior risultato di share dal 1990 a oggi per le terze serate – ha detto in conferenza stampa il direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai Williams Di Liberatore – Lo share ha un andamento in controtendenza rispetto al passato, stiamo crescendo nelle puntate. Ed è un festival giovane, più dell’80% di share è nelle donne tra i 15 e i 34 anni. Possiamo dire che il festival è sano e tutto questo – ha concluso scherzando – è colpa del direttore artistico”.

