Cronaca

Sasso dal ponte di Ponziana, tragedia sfiorata a Trieste

Auto colpita da un masso mentre transita sotto il cavalcavia: illesa una famiglia con una bambina di tre anni. Indagini in corso sulla dinamica.

di Marzio Amoroso - 9 Aprile 2026

Nel tardo pomeriggio di Pasquetta, un’auto che percorreva la strada sotto il ponte di Ponziana, quartiere di Trieste, è stata colpita da un sasso precipitato dall’alto. L’impatto ha distrutto il parabrezza e ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. A bordo c’erano un padre, una madre e la loro bambina di tre anni. Nonostante lo shock, nessuno è rimasto ferito, il conducente fortunatamente è riuscito a fermare il veicolo in tempo.

La dinamica

Il sasso è caduto — o potrebbe essere stato lanciato — dal cavalcavia. L’auto è stata centrata in pieno, con danni ingenti alla parte anteriore. L’episodio è avvenuto, in un momento di traffico non particolarmente intenso nella città di Trieste.

Le ipotesi degli investigatori

La Questura di Trieste ha confermato l’accaduto e ha avviato un’indagine. Al momento, le piste restano due: il gesto volontario, si ipotizza che qualcuno possa aver lanciato il sasso dal ponte o la caduta accidente. Per ora non ci sono prove che confermino la presenza di persone sul cavalcavia al momento dell’impatto. Gli agenti non hanno individuato responsabili né trovato elementi utili a chiarire l’origine del sasso. Chiunque fosse stato sul ponte potrebbe essersi allontanato subito.

Il contesto

In questa zona di Trieste, secondo alcune testimonianze raccolte dai residenti nei giorni precedenti, si sarebbero verificati altri episodi di lancio di oggetti dal cavalcavia da parte di un gruppo di ragazzini, ma al momento non risultano collegamenti diretti con questo caso.

La situazione attuale

Le indagini proseguono. La famiglia è illesa ma profondamente scossa. L’auto è gravemente danneggiata. La polizia di Trieste sta cercando eventuali testimoni e verificando la presenza di telecamere utili.