Cronaca

Crema, ragazzo di 20 anni muore dopo un’aggressione. Identificato un coetaneo

di Redazione - 7 Aprile 2026

Un ragazzo di 20 anni è morto a Crema, in provincia di Cremona, dopo essere stato violentemente aggredito la scorsa notte. Il grave episodio si è verificato in via Brescia, nel quartiere San Bernardino. La vittima, cittadino egiziano, è stata colpita con una spranga e brutalmente aggredita anche con calci e pugni. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti tempestivamente i sanitari con automedica, ambulanza della Croce Verde di Crema ed elisoccorso. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime. Trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Crema, il 20enne è morto poco dopo il ricovero a causa delle ferite riportate.

Identificato il sospettato del ragazzo aggredito a Crema

I Carabinieri della Compagnia di Crema, insieme al Nucleo Investigativo e alla Scientifica, hanno avviato immediatamente i rilievi sul posto. Presenti anche il pubblico ministero di turno e il comandante del reparto operativo di Cremona. Le indagini hanno già portato all’identificazione del presunto responsabile: si tratterebbe di un giovane di origine marocchina, anch’egli residente nella zona. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire con precisione la sequenza dei fatti e il movente dell’aggressione. Al momento non si esclude alcuna pista, mentre proseguono gli accertamenti tecnici e la raccolta di testimonianze nel quartiere San Bernardino.