Attualità

Scandalo PovWolfy: distribuisce machete e alcol ai senzatetto VIDEO

Il video è arrivato rapidamente a 14 milioni di visualizzazioni

di Dave Hill Cirio - 1 Dicembre 2025

Un frame del video da X

PovWolfy fa scandalo: un influencer americano scatena indignazione internazionale dopo aver distribuito machete e alcol a persone senzatetto. Il video virale ha raggiunto milioni di visualizzazioni in poche ore e inquieta i frequentatori dei social.

Chi è Keith Castillo PovWolfy

Keith Castillo, noto sui social come “PovWolfy”, ha 29 anni, originario di Corpus Christi, Texas. Ha iniziato la sua carriera online come creatore di contenuti provocatori: scherzi, challenge e piccoli stunt virali per TikTok e Instagram. Il suo stile Pov gli ha permesso di coinvolgere direttamente lo spettatore, creando clip immersive e spesso controverse. Prima del 2025 era noto solo tra follower di nicchia, con video che cercavano la viralità più che il talento o la creatività.

Pov sta per “Point Of View”, “punto di vista” in italiano. In ambito social e video, significa che la clip è girata o pensata dal punto di vista della persona che guarda, come se lo spettatore stesse vivendo direttamente l’azione.

La svolta verso la viralità estrema: machete e alcol ai senzatetto

Nel 2025, Castillo ha deciso di spingere la provocazione oltre i limiti: video più estremi, shock e azioni che catturassero immediatamente l’attenzione del pubblico. Tra ottobre e novembre ha avviato un vero e proprio “tour social” in città come Austin e New Orleans. E tutti hanno scoperto che PovWolfy distribuiva machete da 18 pollici e bottiglie di alcol ai senzatetto. L’obiettivo. ottenere visualizzazioni, clic e notorietà, senza considerare le conseguenze reali delle sue azioni.

Il video incriminato

Nel video, Castillo si avvicina ai senzatetto e chiede: “Here, want one of these?”, porgendo un machete. Alcuni accettano, mostrando entusiasmo o curiosità. In altri momenti delle clip distribuisce bottiglie di vodka o whiskey. Immagini accompagnate da didascalie provocatorie, pensate per aumentare la viralità e generare discussione. Il video ha rapidamente superato i 14 milioni di visualizzazioni, diffuso in tutto il mondo.

La reazione del pubblico

L’indignazione online è stata immediata: molti hanno definito il gesto irresponsabile e pericoloso. Esperti di sicurezza e ex agenti di polizia hanno avvertito che distribuire armi e alcol a persone vulnerabili è una miscela esplosiva. Un rischio reale, capace di provocare incidenti o violenza. La vicenda ha alimentato dibattiti sulla responsabilità degli influencer e sui limiti della viralità. Molti utenti hanno sottolineato il rischio di sfruttamento dei senzatetto come “oggetto” per contenuti virali.

Perché questo caso fa discutere

Il caso di Keith Castillo rappresenta un esempio estremo della cultura della viralità sui social. Mostra come la ricerca di visibilità possa portare a gesti pericolosi, dove la curiosità e lo shock vengono messi davanti alla sicurezza e al rispetto delle persone coinvolte. Solleva interrogativi sull’etica dei contenuti online e sulla responsabilità di chi produce e condivide video in grado di influenzare un pubblico globale.

La clout culture

Keith Castillo PovWolfy, simbolo di un fenomeno: la “clout culture” che spinge verso l’eccesso e mette in pericolo persone reali per ottenere visualizzazioni. La vicenda, un monito sul confine sottile tra intrattenimento, provocazione e sfruttamento.