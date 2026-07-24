Cronaca

Scandalo Zali in Ticino: guai per messaggi audio

La diffusione virale sui canali social di alcune registrazioni audio attribuite a Claudio Zali, presidente del Consiglio di Stato ed esponente di punta della Lega dei Ticinesi

di Dave Hill Cirio - 24 Luglio 2026

Il terremoto audio travolge il Ticino con uno scandalo: Claudio Zali nel mirino della politica e dell’opinione pubblica.

Un cortocircuito istituzionale

Scandalo senza precedenti a Bellinzona. La diffusione virale sui canali social di alcune registrazioni audio attribuite a Claudio Zali, presidente del Consiglio di Stato ed esponente di punta della Lega dei Ticinesi.

Una crepa profonda nella percezione pubblica delle cariche di governo del Cantone. Il contenuto dei file, registrati a insaputa del magistrato e politico durante conversazioni private con una conoscente.

Una ondata di indignazione che travalica i confini della dialettica di partito, finendo per intaccare direttamente la credibilità delle istituzioni.

Le registrazioni, ritenute autentiche dalle verifiche della Radiotelevisione svizzera. E inserite nel contesto di una controversia per presunto stalking condotto da una terza persona.

Zali adopera un linguaggio di inusitata violenza verbale. Di fronte alle lamentele dell’interlocutrice, la incita apertamente all’aggressione fisica pronunciando la frase: «Riempila di botte».

Nello stesso dialogo, il politico alza ulteriormente il tiro ammettendo un presunto precedente personale con le parole: «Io, quando è venuta a casa mia, l’ho pestata», per poi incalzare la donna aggiungendo: «Non dirmi che non ci pensi anche tu a queste cose, almeno a farlo personalmente».

A completare il quadro delle minacce velate spunta poi l’ipotesi di una spedizione punitiva su commissione, quando il magistrato afferma: «Chiamo un amico di Milano che non mi tradirebbe mai» per dare una lezione alla donna.

Zali nei guai

L’uso di espressioni di questo tenore da parte di chi ricopre la massima carica governativa ha sconcertato l’opinione pubblica. Soprattutto alla luce dei ruoli di responsabilità politica e di tutela della legalità storicamente ricoperti dal consigliere di Stato.

La reazione del panorama politico ticinese

Reazioni immediate, dalle richieste di dimissioni o di passo indietro avanzate dalle forze di opposizione (tra cui PS, Verdi, Avanti e MPS), fino alla lettera d’allarme inviata congiuntamente dai presidenti dei tre principali partiti (PLR, Il Centro e PS). Hanno sottolineato come simili affermazioni pongano un’inevitabile questione di fiducia e decoro istituzionale.

La difesa

Dal canto suo, la difesa di Zali punta l’indice sulla violazione della sfera privata e sull’uso strumentale di materiale estrapolato dal contesto riservato. Annunciando azioni penali sia nei confronti di chi ha diffuso illecitamente i file audio, sia verso i leader politici che ne hanno fatto uso pubblico, la linea del consigliere di Stato prova a spostare l’attenzione sull’illecito informatico.

Tuttavia, un danno d’immagine ormai consolidato. La gestione di un vertice istituzionale azzoppato dalle sue stesse parole apre una fase di profonda incertezza politica. Il confine tra il diritto alla riservatezza e l’incompatibilità etica con la guida del Cantone appare sempre più sottile.