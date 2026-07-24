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Guardiola no, Malagò frena: si riparte da Pirlo?

Sbandierare profili monumentali per poi incassare una porta in faccia rischia di trasformare la ricerca della qualità in un boomerang comunicativo

di Angelo Vitale - 24 Luglio 2026

Giovanni Malagò e Paolo Maldini

Guardiola dice no, la triade frena: l’Italia si scopre spiazzata e riparte da Pirlo?

Un sogno infranto

Il grande sogno si è infranto prima ancora di cominciare, trasformando l’annunciata “rivoluzione del metodo” in un brusco risveglio. Pep Guardiola ha detto no alla Figc.

Un rifiuto netto che va oltre la pura questione dell’ingaggio monstre. A frenare il tecnico catalano le perplessità strutturali su un movimento che chiede rifondazioni immediate. Poi però non offre, allo stato attuale, garanzie di tempi, rose ed effettiva autonomia decisionale per un lavoro di campo a lungo termine.

La doccia fredda

Per il trio composto da Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo, la doccia fredda ha il sapore amaro della prima vera battuta d’arresto. Le grandi ambizioni esibite solo poche ore fa in conferenza stampa si scontrano oggi con una realtà ben più complessa e urgente.

Dalle grandi firme alla gestione dell’emergenza

Sbandierare profili monumentali per poi incassare una porta in faccia rischia di trasformare la ricerca della qualità in un boomerang comunicativo.

La strategia di costruire l’architettura dirigenziale prima di scegliere il selezionatore mostra già le sue prime crepe. Senza il “colpo ad effetto” capace di legittimare la grandiosità del piano, la narrazione del nuovo corso perde la sua spinta propulsiva.

La risposta della Federazione alla freddezza dei fatti ha ora i tratti dell’accelerazione forzata. Per evitare che il malumore dei tifosi e la pressione mediatica degenerino in aperta contestazione, la triade si trova costretta a stringere i tempi in modo drastico.

La virata su Pirlo: martedì il giorno della verità?

Sfumata la pista utopica che portava a Manchester, l’identikit del nuovo ct ristretto di colpo. Il nome di Andrea Pirlo, fino a ieri trattato come figura di secondo piano o al massimo come risorsa d’organigramma, improvvisamente l’unica via d’uscita praticabile per chiudere la falla prima che sia troppo tardi.

La data di martedì si trasforma così in una deadline non più programmata, ma “subita” dalla necessità di placare la piazza e dare un volto alla panchina azzurra.

Resta da capire se l’eventuale nomina dell’ex regista sarà l’esito di una convinzione tecnica matura. O, semplicemente, il rimedio d’urgenza per spegnere un incendio comunicativo che rischia di travolgere il vertice federale sul nascere.