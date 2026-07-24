Klopp è il nuovo ct della Germania: un grande onore e grande emozione

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Il tecnico ha firmato un contratto fino al Mondiale 2030

di Askanews - 24 Luglio 2026

Milano, 24 lug. (askanews) – Juergen Klopp è il nuovo commissario tecnico della nazionale tedesca. L’ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpool ha firmato un contratto quadriennale nella sede della DFB, la Federazione Calcistica Tedesca, a Francoforte, che lo legherà alla Mannschaft fino al Mondiale del 2030.

Il tecnico, 59 anni, prende il posto di Julian Nagelsmann, dimessosi lo scorso 3 luglio dopo l’eliminazione della Germania ai sedicesimi di finale del Mondiale contro il Paraguay. Klopp guiderà la nazionale a partire dal 15 agosto, agli Europei UEFA 2028 e ai Mondiali FIFA 2030.

In conferenza stampa, Klopp non ha nascosto l’emozione: “È un grande onore essere seduto qui oggi, e quello che mi è successo negli ultimi giorni… è uno di quei momenti in cui ti scorre un po’ un film davanti agli occhi, quando ti passano per la testa un po’ di pensieri.”

Per liberarlo dall’incarico alla Red Bull, dove ricopriva il ruolo di Head of Global Soccer, la DFB verserà circa un milione di euro alla fondazione Wings for Life.