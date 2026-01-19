Cronaca

Scontro tra due treni in Spagna. 39 morti e decine di feriti

di Redazione - 19 Gennaio 2026

Un grave scontro tra due treni in Spagna ha provocato una tragedia lungo la linea dell’alta velocità che collega Madrid alla regione dell’Andalusia. L’incidente è avvenuto nella serata di domenica, intorno alle 19.40, nei pressi della stazione di Adamuz, vicino a Cordoba. Finora sono 39 le vittime confermate e si decine di feriti, quindici dei quali in condizioni gravi. Il bilancio resta provvisorio e potrebbe aggravarsi nelle prossime ore. Secondo una prima ricostruzione fornita da Adif, gestore delle infrastrutture ferroviarie spagnole, un treno ad alta velocità della compagnia Iryo, in servizio tra Malaga e Madrid Puerta de Atocha con 317 passeggeri a bordo, è deragliato mentre affrontava i deviatoi di ingresso alla stazione di Adamuz. Il convoglio ha invaso il binario parallelo, dove stava transitando in senso opposto un treno Alvia della compagnia statale Renfe, diretto da Madrid a Huelva.

La dinamica dell’incidente

L’impatto è stato violentissimo. «Lo scontro ha provocato il deragliamento dei primi due vagoni del treno Alvia», ha spiegato il ministro dei Trasporti Oscar Puente in un messaggio diffuso su X, sottolineando che la priorità assoluta è l’assistenza alle vittime. Sul treno Iryo sono deragliati gli ultimi tre vagoni, poi precipitati in un terrapieno di circa cinque metri. L’ultimo si è completamente ribaltato su un fianco. Le scene sul luogo dello scontro tra i due treni in Spagna sono drammatiche. Decine di ambulanze, una ventina di squadre dei vigili del fuoco e i servizi di emergenza stanno lavorando senza sosta per estrarre i feriti dalle lamiere. Alcuni passeggeri risultano ancora intrappolati nei vagoni. «Stiamo dando priorità alle persone vive e cerchiamo superstiti sotto un ammasso di poltrone, bagagli e metallo», ha dichiarato all’emittente Tve il responsabile dei vigili del fuoco di Adamuz.

Le testimonianze dello scontro tra i due treni in Spagna

Testimonianze dirette raccontano momenti di panico. Il giornalista di Radio Nacional de España Salvador Jimenez, a bordo del treno partito da Malaga, ha raccontato in diretta: «C’è stato un boato, sembrava un terremoto. Il treno ha tremato violentemente». Il personale di bordo ha utilizzato i martelli di emergenza per rompere i finestrini e consentire l’evacuazione. La circolazione ferroviaria tra Madrid e l’Andalusia è stata immediatamente sospesa, causando gravi disagi a migliaia di viaggiatori nel rientro domenicale. Il presidente del Consiglio Pedro Sanchez della Spagna ha assicurato che il governo segue costantemente l’evoluzione dello scontro tra i due treni e sta coordinando tutti gli interventi di soccorso, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause di una delle più gravi sciagure ferroviarie degli ultimi anni.