Cronaca

Paura a Colleferro: esplosione nella fabbrica di munizioni

Dopo il boato l'incendio, l'arrivo dei vigili del fuoco: le fiamme sono troppo alte per un intervento immediato. Il precedente nel 2007

di Maria Graziosi - 13 Agosto 2026

Esplosione e incendio all’ex Simmel Difesa a Colleferro, nei pressi di Roma. Lo stabilimento industriale che si trova al Quarto Chilometro in via Latina tra Colleferro e Artena è stato teatro di una tremenda esplosione che ha fatto scattare l’allarme. La fabbrica, che oggi è gestito dalla società Knds Ammo Italy, produce munizioni di medio e grosso calibro nonché carburanti per vettori aerospaziali. I residenti, che hanno sentito il boato, hanno immediatamente allertato vigili e forze dell’ordine.

Esplosione all’ex Simmel Difesa a Colleferro

I caschi rossi sono sul posto, al momento le fiamme sono tanto alte da impedire ulteriori interventi all’interno dello stabilimento. L’esplosione all’impianto di Colleferro sarebbe avvenuta, stando alle prime informazioni trapelate sui fatti, nel reparto pressatura polveri. Per cause che, al momento, restano ancora ignote. E su cui, una volta domato l’incendio, dovranno fare chiarezza proprio vigili del fuoco e carabinieri giunti subito sul luogo dell’esplosione.

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Il precedente nel 2007

Non è la prima volta che si registra un’esplosione nel polo produttivo di Colleferro. Era già accaduto nel 2007. A perdere la vita un operaio, Roberto Pignalberi che all’epoca dei fatti aveva 35 anni. Altri tredici colleghi rimasero feriti. Per adesso non è ancora possibile trarre un bilancio dei fatti. Le fiamme sono troppo alte per consentire un intervento ai vigili del fuoco.