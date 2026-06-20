Esteri

Scontro tra treni a Bedford: macchinista morto e 89 feriti

Carrozze sventrate, passeggeri in fuga e un'intera comunità sotto shock

di Enzo Ricci - 20 Giugno 2026

Un boato, poi il buio. È Così che decine di passeggeri hanno descritto gli attimi in cui

due treni passeggeri si sono schiantati l’uno contro l’altro nei pressi di Bedford, trasformando una tranquilla corsa del tardo pomeriggio in un incubo di lamiere, fumo e urla. Il bilancio è pesantissimo. Un macchinista morto, 89 feriti, 11 in condizioni critiche. La tragedia ha paralizzato la linea ferroviaria e gettato nel panico centinaia di famiglie in attesa di notizie.

“Sembrava un terremoto”

Le testimonianze raccolte dai media britannici sono un pugno allo stomaco. C’è chi parla di “carrozze piegate come carta stagnola”, chi di “gente intrappolata che gridava aiuto”, chi ancora di “fumo così denso da non vedere a un metro”. Un passeggero, intervistato da Sky News, ha raccontato: “Sono stato sbalzato in aria. Quando ho riaperto gli occhi, c’era sangue ovunque. Una donna accanto a me non riusciva più a muovere le gambe”. Molti hanno rotto i finestrini per fuggire nei campi, mentre altri sono rimasti bloccati tra i sedili, in attesa dei soccorritori.

Elicotteri, squadre speciali e ospedali in allerta

La zona è stata dichiarata “major incident”. Sul posto sono arrivati elicotteri medici, unità speciali HART, decine di ambulanze e vigili del fuoco impegnati a tagliare le lamiere. Gli ospedali di Bedford, Luton e Milton Keynes hanno attivato i protocolli di emergenza, chiedendo ai cittadini di evitare i pronto soccorso se non in casi gravissimi.

Le prime ipotesi: guasto ai sistemi di sicurezza o errore umano

Le autorità non si sbilanciano, ma le prime ricostruzioni parlano di un possibile guasto al sistema di segnalazione o di un convoglio fermo sui binari per un problema tecnico, centrato in pieno dal treno che lo seguiva. Gli investigatori della Rail Accident Investigation Branch stanno analizzando i registri di bordo, le comunicazioni tra i macchinisti ed eventuali anomalie del sistema Automatic Warning System. Un incidente di questo tipo, in una delle reti ferroviarie considerate più sicure, è ritenuto per molti versi “inspiegabile” dagli esperti.

Starmer: “Notizie terribili”

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha espresso cordoglio e preoccupazione. “Arrivano notizie estremamente preoccupanti riguardo a una collisione tra due treni passeggeri nei pressi di Bedford. Innanzitutto, il mio pensiero va alla famiglia della persona che purtroppo ha perso la vita e a coloro che sono rimasti gravemente feriti. Sono grato ai servizi di emergenza per la loro risposta pronta a questo tragico incidente”, ha scritto su X il primo ministro britannico. Il governo ha chiesto un rapporto preliminare entro poche ore.