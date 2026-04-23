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Scontro tra treni in Danimarca: cinque feriti gravi

L'incidente tra due convogli regionali: il bilancio è stato aggiornato dalle autorità, la solidarietà dalla Svezia

di Maria Graziosi - 23 Aprile 2026

Scontro tra due treni in Danimarca, ci sono cinque feriti gravi, complessivamente i contusi sarebbero almeno diciassette. I fatti questa mattina, a Kagerup, cittadina che si trova a circa cinquanta chilometri a nord della capitale di Copenhagen. Per cause che restano al vaglio delle autorità locali e delle forze dell’ordine, i convogli si sono scontrati quando erano da poco passate le sei e mezza di questa mattina. Sul posto i vigili del fuoco e i soccorritori. Il bilancio appare già grave e rischia di complicarsi di ora in ora.

Scontro tra treni in Danimarca

Inizialmente il bilancio dello scontro tra i treni regionali registratosi in Danimarca parlava di 17 feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. È stato adesso aggiornato il bollettino dei “codici rossi” ad almeno cinque persone. L’incidente, come ha riferito la sindaca della vicina cittadina di Gribskov sui social, Trine Egetved, è avvenuto su una linea ferroviaria locale utilizzata da molti residenti, lavoratori e scolari di Gribskov. Insomma, un impatto che ha interessato una delle linee più usate dai pendolari locali.

Il bilancio e la solidarietà

Le autorità del governo della Danimarca stanno ancora redigendo un bilancio dello scontro tra i treni che ha funestato la mattinata. A Copenaghen è già arrivata la solidarietà e la mano tesa dal governo svedese, pronto a mettere a disposizione uomini, mezzi e risorse per aiutare i lavori di messa in sicurezza. La buona notizia sarebbe da ricercare nel fatto che gran parte dei passeggeri, se non la totalità di quelli che viaggiavano sui binari, sono stati soccorsi e portati in ospedale.