Torino

Scuola, in Piemonte si torna in classe il 14 settembre: il nodo docenti

di Redazione - 18 Agosto 2026

Tra meno di un mese la prima campanella: in Piemonte la scuola riaprirà lunedì 14 settembre 2026. Per primaria e secondaria le lezioni termineranno il 10 giugno 2027, mentre per l’infanzia l’attività potrà proseguire fino al 30 giugno. Il calendario prevede 206 giorni di lezione nelle scuole aperte anche il sabato e 173 nella settimana corta

Il ritorno sui banchi si presenta però con alcune questioni ancora da risolvere. Una delle principali riguarda la copertura delle cattedre: secondo i dati disponibili per il Piemonte risultano 1.198 posti comuni vacanti nel primo ciclo e 1.446 posti complessivi sul sostegno. Il rischio è quindi che anche quest’anno alcune classi debbano attendere supplenti o cambi di insegnante, con inevitabili problemi di continuità didattica, particolarmente delicati per gli alunni con disabilità.

Per le famiglie c’è poi il capitolo dei costi. Il prezzo dei libri rimane una delle voci più pesanti all’inizio dell’anno scolastico, insieme a materiale didattico, trasporti e altre spese. In Piemonte la Regione interviene attraverso il Voucher scuola 2026-2027, che comprende anche un contributo per libri e materiale didattico e rappresenta un sostegno soprattutto per i nuclei con redditi più bassi.

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