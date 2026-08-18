Esteri

Filippine, studente apre il fuoco in una scuola media: due morti e due feriti

Il ragazzo ha fatto irruzione in un'aula dell'Università di Zamboanga. Indossava una telecamera e trasmetteva l’assalto online

di Ernesto Ferrante - 18 Agosto 2026

Due studenti sono stati uccisi e altri due feriti in una scuola media nelle Filippine, dopo che un compagno ha aperto il fuoco con un’arma di grosso calibro. Secondo le prime ricostruzioni ha usato un fucile e una pistola. La sparatoria è avvenuta intorno alle 7.50 del mattino (ora locale) presso l’Università di Zamboanga, nella città omonima, circa 800 chilometri a sud di Manila.

Il sindaco Khymer Alan Olaso ha riferito che l’aggressore è entrato in un’aula e ha iniziato a sparare all’improvviso. Un dettaglio inquietante emerge dalle prime indagini. Il giovane indossava una telecamera e stava trasmettendo in diretta l’attacco sui social. Un elemento che conferma una tendenza ormai tristemente nota in diversi Paesi, dove la violenza viene trasformata in contenuto da condividere. Dopo aver colpito gli altri studenti, l’omicida si è suicidato.

Indagini in corso e scuole chiuse

Le lezioni sono state immediatamente sospese e la polizia ha avviato un’indagine per ricostruire la dinamica e il movente. Le autorità locali hanno rafforzato la sicurezza negli istituti della zona, mentre la comunità scolastica è stata assistita da psicologi e operatori sociali. La tragedia arriva a soli due mesi da un altro episodio simile. Nella città orientale di Tacloban, due adolescenti avevano aperto il fuoco in una scuola superiore, uccidendo tre studenti e ferendone venti. Un pattern che sta alimentando un crescente allarme nazionale.

La reazione del governo

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha condannato l’attacco con un messaggio diffuso su Facebook: “Le nostre scuole sono i luoghi in cui affidiamo i nostri figli perché imparino, crescano e sognino il futuro. Devono anche essere tra i luoghi più sicuri del nostro Paese”. Il governo ha annunciato un rafforzamento dei protocolli di sicurezza e un monitoraggio più stretto dei contenuti online che possono favorire emulazioni.

La spettacolarizzazione della violenza: un fenomeno globale

L’elemento della diretta social è il punto più controverso della vicenda. Negli ultimi anni, diversi bagni di sangue, dalle stragi scolastiche negli Stati Uniti a episodi di violenza in Europa e Asia, sono stati trasmessi in streaming o anticipati con post e video sui social network. Secondo analisi pubblicate da BBC, Guardian e Reuters, la dinamica della “performance violenta” è diventata parte integrante di questi episodi. L’aggressore non cerca solo di colpire, ma di mostrare, di mettere in scena la propria violenza, trasformandola in contenuto virale.

La logica è quella della visibilità. Un gesto estremo che diventa spettacolo, che cerca un pubblico, che si alimenta della possibilità di essere visto, condiviso, commentato. Una dinamica che gli esperti di criminologia e psicologia digitale definiscono “contagio sociale”, dove l’esposizione continua a contenuti violenti può favorire imitazioni.

Social network e responsabilità

Le piattaforme digitali si trovano sempre più spesso al centro del dibattito. Non solo per la diffusione dei video, ma per la capacità di amplificare segnali premonitori: post criptici, minacce, immagini di armi, messaggi di odio. Le autorità filippine hanno annunciato che indagheranno anche sul social utilizzato dal giovane per la diretta, per capire se il contenuto sia stato rimosso tempestivamente e se vi fossero segnali precedenti ignorati.

Un Paese sotto shock

La comunità di Zamboanga è sconvolta. Genitori e insegnanti chiedono misure immediate, mentre gli esperti sottolineano la necessità di programmi di prevenzione, supporto psicologico e monitoraggio dei comportamenti a rischio. La tragedia riapre una riflessione sulla scuola come luogo vulnerabile, esposto a dinamiche che uniscono disagio giovanile, accesso alle armi e potere amplificatore dei social network.