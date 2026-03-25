Cronaca

Scuole di sangue: studente accoltella professoressa

L'aggressione a Trescore Balneario, nella Bergamasca: gravissima docente 57enne

di Maria Graziosi - 25 Marzo 2026

Uno studente ha accoltellato una professoressa a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. I fatti si sono verificati questa mattina, intorno all’orario di apertura delle scuole. Non erano ancora scoccate le otto quando il ragazzo, per cause che al momento restano ignote, ha sferrato una coltellata a una docente di 57 anni. Tutto è avvenuto sotto gli occhi degli altri alunni, dei genitori e dei professori dell’istituto comprensivo di via Damiano Chiesa nel piccolo centro della Bergamasca.

Studente accoltella una professoressa

La drammatica aggressione è avvenuta intorno alle 7.45. Il ragazzo ha colpito l’insegnante ferendola in maniera grave. È stato necessario non solo l’intervento dei sanitari dell’Areu e del 118. Le condizioni della donna hanno indotto i medici e i paramedici a chiedere fin da subito l’aiuto dell’elisoccorso. Che, dopo aver stabilizzato la docente, l’ha trasferita d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII a Bergamo. La donna risulta ricoverata al regime del codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime.

I motivi dell’attacco

Non sono ancora note le ragioni che hanno armato la mano dello studente che ha accoltellato la professoressa di Trescore Balneario. Ma l’episodio è grave, anzi gravissimo. Ricorda fin troppo da vicino quanto è accaduto, nei mesi scorsi, a La Spezia. Dove il litigio per gelosia tra ragazzi portò all’accoltellamento e alla morte di un giovane. E assomiglia tanto a quello che è avvenuto nelle scorse settimane in Francia. Dove un altro giovane aveva colpito, sempre armato di coltello, una sua insegnante. Scatenando la reazione dell’opinione pubblica.