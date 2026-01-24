Attualità

“Sei morto?”: il boom di un’app in Cina

Progettata per aiutare persone sole, entro il 2030 saranno 200 milioni

di Dave Hill Cirio - 24 Gennaio 2026

(Fonte: Youtube)

“Sei morto?”: un’app in Cina dal nome sorprendente, “Are You Dead?” (in cinese Sileme), sta registrando un boom di download e popolarità. Salita ai vertici delle classifiche di app a pagamento, lanciata nel 2025, l’app – ora rinominata Demumu per il pubblico internazionale – è progettata per aiutare persone che vivono da sole. Il fenomeno riflette tendenze demografiche e sociali profonde nella società cinese contemporanea.

Come funziona l’app “Are You Dead?”: “Sei morto?”

“Are You Dead?”, conosciuta anche come Demumu nella versione globale, è un’applicazione che richiede all’utente di impostare un contatto di emergenza e aggiornare periodicamente il proprio stato di “vivo”. Se la persona non effettua il check‑in tramite l’app per più giorni consecutivi, il sistema invia automaticamente una notifica di allarme al contatto di emergenza indicato, potenzialmente segnalando che qualcosa potrebbe essere accaduto. Questo meccanismo molto semplice – premere un pulsante verde di conferma – adottato soprattutto da chi vive da solo in grandi città, dove la mancanza di rete familiare quotidiana può creare ansia.

Perché sta spopolando in Cina

La diffusione dell’app non è solo una curiosità tech, ma un fenomeno legato ai cambiamenti demografici e sociali in Cina. Secondo stime citate da media come il Global Times, entro il 2030 il Paese potrebbe avere fino a 200 milioni di nuclei familiari composti da una sola persona, con oltre il 30% della popolazione urbana che vive senza conviventi. In questo contesto l’app risponde a un bisogno percepito di sicurezza personale, controllo e contatto sociale, soprattutto tra i giovani adulti e gli occupati lontani dalla famiglia. La sua popolarità riflette quindi un senso di isolamento urbano e vulnerabilità quotidiana che va oltre la semplice curiosità per il nome provocatorio.

Download, classifiche e diffusione globale

In Cina l’app ha scalato rapidamente le classifiche di download negli app store, arrivando a occupare posizioni di vertice nelle classifiche delle applicazioni a pagamento. Sulla piattaforma Apple App Store” è arrivata a essere una delle app più scaricate in assoluto nella categoria utilità a pagamento, anche fuori dalla Cina, trainata dall’utenza locale che vive all’estero, con buoni piazzamenti in paesi come Stati Uniti, Singapore, Australia e Spagna. Gli sviluppatori hanno annunciato il lancio del marchio globale Demumu per raggiungere un pubblico più ampio.

Discussione sociale e reazioni

Il nome dell’app – letteralmente “Sei morto?” – ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti cinesi. Mentre molti apprezzano la funzione come semplice strumento di sicurezza, altri hanno criticato il nome come troppo brutale e suggerito nomi alternativi più positivi come “Sei vivo?”. La conversazione online sottolinea come il linguaggio e il marketing nelle app sociali e di utilità possano influenzare la percezione del prodotto, soprattutto quando affrontano tematiche delicate come la solitudine, la salute o la vulnerabilità delle persone che vivono da sole.

Il fenomeno come specchio sociale

La popolarità di “Are You Dead?” non è solo un caso isolato di un’app virale, ma un riflesso delle trasformazioni demografiche cinesi e delle sfide legate alla solitudine urbana. In un Paese dove milioni di persone si trasferiscono nelle metropoli per lavoro, studio o opportunità, la necessità di strumenti tecnologici che offrano una rete di controllo e di sicurezza è diventata più sentita.

L’adozione dell’app evidenzia come la tecnologia mobile stia rispondendo a bisogni emotivi e pratici emergenti, trasformando in soluzioni digitali aspetti della vita quotidiana una volta gestiti principalmente nelle comunità familiari e sociali.

Leggi anche L’Ai cinese che fa tremare Wall Street