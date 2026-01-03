Sport

Serie A: sabato infuocato per la 18ª giornata

di Redazione - 3 Gennaio 2026

Cinque sfide tra lotta, salvezza e corsa alla Champions

Archiviato il Capodanno, la Serie A torna protagonista con la diciottesima giornata di campionato, un sabato 3 gennaio 2026 che promette emozioni e si attendono verdetti importanti. Cinque le partite in programma, distribuite nell’arco dell’intera giornata, con sfide che valgono salvezza, Europa e sogni di gloria.

Como-Udinese,: si continua a sognare

Si parte alle 12:30 con Como-Udinese, match che vede protagonisti i lariani di Cesc Fabregas in un momento di forma straordinario. Il Como arriva dalla convincente vittoria per 3-0 contro il Lecce e ha riacceso le ambizioni europee, un traguardo che fino a qualche mese fa sembrava irraggiungibile per una “neopromossa”. I lombardi hanno dimostrato personalità trascinati dalla classe di Nico Paz, diventato rapidamente uno dei giocatori più interessanti del campionato.

Dall’altra parte l’Udinese di Kosta Runjaic, reduce dal discusso pareggio contro la Lazio, cerca continuità per consolidare una posizione stabile nella classifica. I friulani possono contare su Nicolò Zaniolo, come sempre chiamato a fare la differenza, soprattutto nei momenti cruciali della stagione.

Genoa-Pisa: la partita che segna una stagione

Alle 15:00 il Luigi Ferraris ospita uno degli scontri diretti più delicati della giornata: Genoa-Pisa. Per i rossoblù di Alberto Gilardino è una partita quasi da ultima spiaggia. Una sola vittoria nelle ultime diciassette partite racconta di un momento di profonda difficoltà, nonostante le prestazioni spesso anche convincenti. Il rischio è quello di vedere i toscani accorciare ulteriormente il gap e rendere ancora più concreta la minaccia retrocessione.

Il Pisa continua a ricevere elogi per il gioco messo in campo, ma fatica tremendamente a tradurre le buone prestazioni in punti ottimali. L’ultima partita contro la Juventus, con due legni colpiti prima della sconfitta finale, è l’ennesima fotografia di una squadra che merita di più ma non riesce a sbloccarsi. Una vittoria a Genova potrebbe finalmente dare la svolta a una stagione finora troppo avara di soddisfazioni.

Sassuolo-Parma: il derby emiliano

In contemporanea, al Mapei Stadium va in scena il derby emiliano tra Sassuolo e Parma. I neroverdi stanno vivendo una stagione sorprendente, posizionandosi addirittura più in alto dell’Atalanta in classifica e confermandosi outsider nella parte sinistra della graduatoria. Una prestazione che dimostra come il lavoro e l’organizzazione possano sopperire alla mancanza di grandi nomi.

Il Parma di Pecchia arriva dalla vittoria contro la Fiorentina e vuole dare continuità per incrementare il divario sulla zona retrocessione. I gialloblù hanno dimostrato di poter competere con chiunque quando riescono a esprimere il loro calcio propositivo, ma serve costanza per mettere al sicuro la permanenza in Serie A.

Juventus-Lecce, i bianconeri non possono permettersi di sbagliare

Alle 18:00 l’Allianz Stadium accoglie Juventus-Lecce, match sulla carta scontato ma che nasconde diverse insidie. I bianconeri di Luciano Spalletti hanno intrapreso una risalita importante nelle ultime settimane, portandosi al quinto posto con 32 punti. La squadra ha ritrovato solidità e identità, con Kenan Yildiz e il nuovo arrivato Jonathan David chiamati a trascinare l’attacco verso una vittoria che terrebbe vivo il sogno della Champions.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco, quintultimo con 16 punti, arriva dalla sconfitta contro il Como e ha bisogno di punti salvezza. I salentini cercheranno di chiudere gli spazi e ripartire in contropiede, sfruttando la velocità dei loro esterni, ma il divario tecnico appare significativo.

Atalanta-Roma, l’ex che torna a Bergamo

Il piatto forte della serata verrà servito alle 20:45: Atalanta-Roma alla New Balance Arena di Bergamo. Il big match si tinge di giallo e nero per il tanto atteso ritorno di Gian Piero Gasperini, oggi sulla panchina giallorossa, nella città dove ha scritto pagine indelebili della storia nerazzurra. Nove anni di successi, riconosciuti in tutto il mondo: Gasperini ha trasformato l’Atalanta in una potenza del calcio non solo italiano, ma anche europeo.

Ora la Dea, guidata da Raffaele Palladino dopo il cambio in corsa con Juric, fatica a ritrovare l’equilibrio. Decima in classifica con 22 punti, l’Atalanta arriva dalla sconfitta contro l’Inter e cerca riscatto davanti al proprio pubblico contro l’ex allenatore.

La Roma, invece, vuole consolidare il quarto posto che vale la Champions League. I giallorossi hanno 23 punti con un ruolino particolare: undici vittorie, zero pareggi e sei sconfitte. Gasperini ha costruito una squadra che o vince o perde, senza mezze misure, e questo rende la Roma imprevedibile ma affascinante. Paulo Dybala e Matías Soulé dovranno ispirare Ferguson in attacco, mentre la difesa dovrà fare molta attenzione a Gianluca Scamacca.

Dove vedere le partite?

Tutte le cinque partite della giornata saranno trasmesse su DAZN, la piattaforma che detiene i diritti dell’intero campionato. Como-Udinese, Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma saranno visibili esclusivamente su DAZN, mentre Juventus-Lecce sarà disponibile anche per gli abbonati Sky con Zona DAZN (canale 214). Il big match Atalanta-Roma, invece, sarà trasmesso in co-esclusiva su DAZN e Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251), oltre che in streaming su SkyGo e NOW.