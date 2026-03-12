Italpress Notizie Hi-Tech

Servizi di Telecomunicazione, Optima Super Mobile Smart è stato eletto “Prodotto dell’Anno 2026”

di Italpress - 12 Marzo 2026

ROMA (ITALPRESS) – Optima Italia annuncia che Optima Super Mobile Smart è stato eletto per la seconda volta Prodotto dell’Anno 2026 nella categoria Servizi di Telecomunicazione, uno dei riconoscimenti più prestigiosi assegnati direttamente dai consumatori alle innovazioni più apprezzate sul mercato italiano. Il premio Prodotto dell’Anno si basa su una ricerca di mercato indipendente condotta su un ampio campione di consumatori e valorizza ogni anno prodotti e servizi che si distinguono per innovazione, utilità e grado di soddisfazione degli utenti.

Il riconoscimento ottenuto da Optima Super Mobile Smart conferma la capacità di Optima Italia di proporre soluzioni semplici, trasparenti e convenienti per la connettività quotidiana. Optima Super Mobile Smart nasce per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento a prestazioni, flessibilità e controllo dei costi. L’offerta prevede 100 GB di traffico dati, minuti illimitati e 200 SMS a 4,95 euro al mese, IVA inclusa, senza vincoli contrattuali e con la possibilità di attivare nuovi numeri o effettuare la portabilità in modo semplice e veloce. Tra i punti di forza del servizio anche la possibilità di abilitare l’opzione 5G per navigare alla massima velocità e la gestione completa dell’offerta tramite l’app MyOptima, che consente agli utenti di monitorare consumi, servizi e configurazioni in modo immediato.

L’offerta include inoltre iniziative pensate per favorire la diffusione del servizio, come il programma “Porta un amico”, che premia sia chi invita sia chi aderisce, rafforzando una logica di community e condivisione tra gli utenti. “Essere eletti Prodotto dell’Anno per la seconda volta rappresenta per noi un risultato particolarmente significativo perché arriva direttamente dai consumatori”, sottolinea Gina Fusco, Direttore Business Unit Telco di Optima Italia. “Questo riconoscimento conferma la validità del nostro modello: offrire servizi tecnologicamente avanzati, semplici da utilizzare e accessibili, mantenendo sempre al centro le esigenze delle persone”. Il premio rafforza il posizionamento di Optima Italia nel settore delle telecomunicazioni e testimonia l’impegno dell’azienda nello sviluppo di soluzioni innovative, convenienti e orientate alla qualità del servizio, in un mercato sempre più competitivo e dinamico. Optima Super Mobile Smart è disponibile online sul sito www.optimaitalia.com

– Foto logo dal sito web Optima –

(ITALPRESS).