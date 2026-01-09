Attualità

Shock Fs: al Frecciarossa Lecce-Milano record assoluto di ritardi

Non un problema isolato, un treno AV su cinque arriva uin ritardo

di Angelo Vitale - 9 Gennaio 2026

Il Frecciarossa che collega Lecce a Milano ha registrato il peggior livello di puntualità in Italia nel 2025, un record assoluto di ritardi. La tratta ha accumulato ritardi medi record, superando ogni altra linea ad alta velocità nazionale. I passeggeri lamentano disagi quotidiani e corse imprevedibili. Analisi indipendenti confermano che il problema riguarda anche altre direttrici meridionali e adriatiche. La situazione apre un dibattito sulla manutenzione e l’efficienza della rete ferroviaria italiana.

Record negativo, ritardo costante

Nel corso del 2025 il Frecciarossa Lecce-Milano ha segnato la performance peggiore tra i treni ad alta velocità. Su circa 250 corse giornaliere, soltanto 18 sono arrivate puntuali in un anno. Il ritardo medio è stato di 29 minuti, con oltre un terzo dei treni che ha superato almeno mezz’ora di ritardo. Alcune corse hanno accumulato ritardi anche superiori a un’ora. I passeggeri hanno segnalato disagi significativi e perdita di coincidenze.

Ritardi diffusi: il quadro nazionale

Il caso del Lecce-Milano non è isolato. Analisi recenti indicano che almeno un treno ad alta velocità su cinque in Italia arriva in ritardo. Il problema coinvolge anche altre tratte di lunga percorrenza, dimostrando criticità strutturali diffuse. La rete ferroviaria italiana soffre congestioni e rallentamenti frequenti su più direttrici, con impatto su passeggeri e turismo.

Cause dei ritardi: infrastrutture e lavori

I ritardi derivano da molteplici fattori. L’Italia continua interventi di manutenzione e potenziamento della rete ferroviaria. Cantieri, guasti tecnici e complessità operativa aumentano la frequenza dei ritardi. Alcune linee meridionali e adriatiche soffrono di infrastrutture più vecchie, con binari e segnali che richiedono interventi costanti. Questi problemi strutturali ostacolano la puntualità.

L’impatto sui viaggiatori e le critiche pubbliche

Le ripercussioni si avvertono direttamente sui passeggeri. Associazioni di consumatori denunciano disagi quotidiani, corse imprevedibili e coincidenze perse. La fiducia degli utenti nella puntualità dei treni si riduce progressivamente. Alcune tratte, soprattutto tra Nord e Sud, mostrano criticità che rendono i viaggi meno affidabili. I pendolari e turisti richiedono interventi urgenti per ridurre i ritardi.

Non è solo un problema isolato

Il fenomeno del Lecce-Milano riflette un quadro più ampio dei ritardi in tutta Italia. Vecchie infrastrutture, traffico ferroviario congestionato e lavori di potenziamento contribuiscono a rendere difficile la puntualità. Le direttrici meridionali e adriatiche soffrono di ritardi più consistenti rispetto ad altre linee ad alta velocità. Agli operatori ferroviari il compito di trovare soluzioni concrete per migliorare l’affidabilità dei convogli.