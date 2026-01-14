Attualità

Le ricerche di Federica, scomparsa ad Anguillara, nel lago di Bracciano

di Lino Sasso - 14 Gennaio 2026

Proseguono senza sosta le indagini sulla scomparsa ad Anguillara di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di cui non si hanno notizie dall’8 gennaio. Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione sugli ultimi movimenti e contatti della donna. Nel frattempo le ricerche sul territorio si intensificano, in particolare nelle acque del lago di Bracciano. Secondo quanto emerso, sono in corso approfondite verifiche sui tabulati telefonici del cellulare di Federica Torzullo, al momento scomparsa insieme ai documenti personali e al bancomat. L’obiettivo degli accertamenti è ricostruire le ultime comunicazioni effettuate prima della sparizione e individuare eventuali contatti significativi. Le indagini sono condotte dai Carabinieri su delega della Procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo per omicidio.

Indagato il marito

Nel registro degli indagati è stato iscritto il marito della donna. Gli investigatori hanno già sequestrato il telefono cellulare dell’uomo e la sua automobile, oltre ad aver apposto i sigilli all’impianto di rifiuti dove lavora. I Carabinieri sono tornati anche nella villetta di famiglia, in provincia di Roma, per ulteriori sopralluoghi tecnici e rilievi. Un elemento ritenuto centrale dagli inquirenti è rappresentato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza. In alcuni filmati, infatti, Federica Torzullo viene ripresa mentre entra nell’abitazione in cui viveva con il marito, ma non compare più in uscita. È stata l’analisi di questi video a imprimere una svolta alle indagini sulla scomparsa ad Anguillara, rafforzando l’ipotesi investigativa su cui sta lavorando la Procura.

Le ricerche di Federica sul lago di Bracciano dopo la scomparsa

Parallelamente, continuano le ricerche sul lago di Bracciano. Nella mattinata di oggi i Carabinieri hanno avviato un’operazione di ispezione dei fondali nei pressi del molo di Anguillara Sabazia. Una motovedetta e i subacquei dell’Arma stanno passando al setaccio l’area, nel tentativo di individuare eventuali elementi utili alle indagini. Le operazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni, compatibilmente con le condizioni meteo e dell’acqua. La scomparsa ad Anguillara di Federica Torzullo continua dunque a essere avvolta dal mistero. Mentre la comunità locale segue con apprensione l’evolversi della vicenda, gli investigatori lavorano su più fronti: dall’analisi tecnica dei tabulati telefonici alle ricerche ambientali, fino alla ricostruzione dettagliata delle ultime ore della donna. La Procura di Civitavecchia mantiene il massimo riserbo, ma gli accertamenti in corso potrebbero risultare decisivi per chiarire quanto accaduto.