Si moltiplicano le aggressioni dei coloni israeliani in Cisgiordania

Esteri

Hamas decapita un gruppo rivale

di Enzo Ricci - 5 Dicembre 2025

Nuovi attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania. Almeno 11 palestinesi sono rimasti feriti. Le aggressioni con pietre, mazze e lacrimogeni sono avvenute a nord di Hebron, a ovest di Ramallah, a Qalqiya e a sud di Nablus. A Qalqilya, le Forze di difesa israeliane hanno arrestato due cittadini del posto e imposto il coprifuoco. Il governatorato ha annunciato ieri mattina su Facebook la sospensione delle attività negli uffici governativi, nelle scuole e negli asili per l’intera giornata.

La restituzione degli ostaggi israeliani

Israele “è determinato” a riportare a casa il corpo del sergente maggiore Ran Gvili, l’ultimo ostaggio ucciso ancora a Gaza. Lo ha assicurato il primo ministro Benjamin Netanyahu durante una riunione di governo per approvare il bilancio statale del 2026. La penultima salma restituita è quella del cittadino thailandese Sudthisak Rinthalak. Rinthalak, un bracciante agricolo thailandese di 42 anni, era stato assassinato dai miliziani guidati da Hamas vicino al kibbutz Be’eri il 7 ottobre 2023 e il suo cadavere era stato portato a Gaza dalla Jihad islamica.

La mossa israeliana per indebolire Hamas

Israele cercherà palestinesi disposti a prendere il controllo della Striscia di Gaza. Al New York Times Netanyahu ha spiegato che “ci sono palestinesi a Gaza che attualmente combattono contro Hamas. Dicono: ‘Basta con la dittatura del terrore’. Vogliono controllare il proprio destino e penso che dovremmo dare loro una possibilità”. Il premier israeliano ha aggiunto che, nonostante le pressioni, non intende smantellare l’Autorità Nazionale Palestinese. Riferendosi alle bande e alle milizie sostenute da Israele nell’enclave palestinese, ha concluso suggerendo che “i palestinesi che combattono Hamas” potrebbero formare una leadership alternativa.

La risposta del movimento islamico di resistenza

La “missione” non sarà per niente semplice. Yasser Abu Shabab, leader della milizia palestinese anti-movimento islamico di resistenza denominata “Forze popolari”, è stato eliminato nella Striscia. Abu Shabab è morto per le ferite riportate in un ospedale nel sud di Israele. Insieme a lui hanno perso la vita in un’imboscata un gran numero di membri del suo gruppo e il comandante Ghassan al Duhine. Hamas, in precedenza, lo aveva accusato di collaborare con lo Stato ebraico. Il capo della fazione presa di mira stava introducendo clandestinamente veicoli a Gaza con l’aiuto dell’esercito israeliano e di un concessionario di automobili arabo-israeliano.

Cambio al vertice del Mossad. Il consigliere militare di Netanyahu, Roman Gofman, prenderà il posto di David Barnea, che dovrebbe concludere il suo incarico a giugno, dopo aver completato un mandato di cinque anni.

Gli aiuti cinesi per Gaza

La Cina fornirà 100 milioni di dollari in aiuti per contribuire ad alleviare la crisi umanitaria a Gaza e sostenere gli sforzi di ricostruzione. Lo ha affermato il presidente cinese Xi Jinping nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron, dopo il loro incontro a Pechino.

Non solo Cisgiordania. Raid dell’Idf sul Libano

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno condotto raid aerei sul Libano meridionale, dopo aver emesso un avviso di evacuazione per l’imminente avvio di un’operazione contro una “infrastruttura militare” di Hezbollah. Gli aerei da guerra israeliani hanno “lanciato un attacco sulla città di Mahrouna”. Colpita anche una casa a Jbaa. L’esercito israeliano ha confermato di “aver iniziato a condurre attacchi contro obiettivi terroristici di Hezbollah nel Libano meridionale”.

Herzog negli Usa

Il presidente israeliano Isaac Herzog partirà domenica per un viaggio di due giorni a New York, per dare sostegno alla comunità ebraica locale, allarmata per l’elezione di Zohran Mamdani a sindaco della città. “In un contesto di preoccupante aumento di episodi antisemiti sia da destra che da sinistra negli Stati Uniti”, ha dichiarato l’ufficio di Herzog, “e di fronte alla significativa preoccupazione espressa dalla comunità ebraica in seguito ai risultati delle elezioni del sindaco di New York, nelle sue apparizioni pubbliche il presidente affronterà le sfide che attendono gli ebrei americani”.

Herzog pronuncerà il discorso principale alla 101a cena annuale di Hanukkah della Yeshiva University, dove riceverà una laurea honoris causa. Sarà anche ospite d’onore all’Assemblea nazionale biennale del Movimento sionista americano. Il capo di Stato israeliano incontrerà parlamentari statunitensi e rettori di università americane.